СМИ: Белый дом опроверг слухи о смерти Дональда Трампа

В Белом доме опровергли появившиеся в социальных сетях слухи о смерти Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом рассказал в социальной сети X (прежде Twitter) корреспондент издания Axios Барак Равид, сославшись на разговор с анонимным высокопоставленным американским чиновником.

«С Трампом все в порядке. Сегодня утром играет в гольф», – процитировал в соцсети X слова источника известный своими инсайдами из американской администрации журналист.

Равид также опубликовал скриншоты сообщений пресс-пула Белого дома, согласно которым Трамп был сфотографирован в белом поло и красной кепке с надписью MAGA перед отправлением кортежа. Сам снимок размещен не был.

Слухи о смерти Трампа начали циркулировать в американских соцсетях со вчерашнего дня. Конспирологи отреагировали на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса. Тот сказал о готовности возглавить страну, если с нынешним американским лидером что-то случится.

«А если, не дай бог, случится ужасная трагедия, я не смогу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я прошел за последние 200 дней», – сказал Вэнс в интервью газете USA Today.

Появлению домыслов поспособствовало отсутствие в течение нескольких дней публичных выступлений Трампа, попавшая на сделанный 25 августа снимок гематома на правой руке политика (на синяк в этом месте публика обращает внимание не в первый раз), а также увеличение числа заказов еды в окрестностях Пентагона, что традиционно связывают с обострением ситуации в мире.

Тэг Trump is dead («Трамп умер») в соцсети X сейчас включает десятки тысяч публикаций.