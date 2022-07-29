СМИ: Банк России обсуждает, как определять курс при отмене биржевых торгов долларом

Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса евро и доллара при прекращении торгов этими валютами на Мосбирже. Об этом передает Forbes со ссылкой на источники.

«Банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Мосбиржа», — сказано в статье.

По словам одного из источников издания, около двух месяцев назад первый зампред ЦБ Ксения Юдаева провела встречу с участниками валютных торгов, где обсуждался сценарий введения санкций против Мосбиржи и входящего в ее группу НКЦ.

Одним из вариантов решения вопроса может стать создание российского аналога Bloomberg — внебиржевой платформы, которая будет получать котировки от крупнейших банков.

Санкционное давление на Россию усилилось после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.