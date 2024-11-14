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СМИ: «Балтика» ведет переговоры о покупке татарстанского «Булгарпива»
Пивоваренная компания «Балтика» намерена приобрести заводы ОАО «Булгарпиво» в Набережных Челнах и ОАО «Букет Чувашии» в Чувашской Республике. Об этом, ссылаясь на источники, осведомленные о ходе переговоров, сообщают «Ведомости».
По их данным, сделка по заводу в Чувашии уже находится на согласовании. Ее сумма не озвучивается, однако эксперты полагают, что стоимость двух объектов может составить порядка 3 млрд рублей.
Все участники сделки, а также Федеральная антимонопольная служба отказались от комментариев.
В издании напомнили, что в 2023 году в отношении «Булгарпива» было подано заявление о банкротстве. Однако ОАО пришло к мировому соглашению УФНС России по Татарстану, согласно которому обязуется погасить долги по обязательным платежам. Их сумма приближалась на тот момент к 500 млн рублей.
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