СМИ: Байден разработал новый план по Украине перед уходом из Белого дома

У американского президента Джо Байдена незадолго до отставки «созрел» новый двусторонний план по Украине. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой издание Conversation.

Как говорится в публикации, Байден хочет оставить после себя наследие. Причем его «последней победой», которая останется в памяти людей, может стать как раз прогресс в поддержке Украины.

Также глава Белого дома планирует официально заявить о том, что Штаты будут поддерживать Украину. Интересно, что ранее Байден уже встречался с Камалой Харрис и Владимиром Зеленским.

По данным автора статьи, действующий президент США хочет показать, что Киев все равно останется в приоритете для Вашингтона. При этом Байден постарается сделать так, чтобы Дональд Трамп не смог игнорировать поддержку Украины.