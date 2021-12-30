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Политика
30 декабря 2021  23:20

СМИ: Байден пригрозит Путину возможным введением экономических санкций против РФ

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На переговорах Президент США Джозеф Байден намерен заявить своему коллеге из России Владимиру Путину о возможном введении экономических санкций. Напомним, мероприятие начнется сегодня в 23.30 и пройдет в закрытом формате. 

По данным The Washington Post, высокопоставленный чиновник из администрации Белого дома рассказал, что Байден сделает акцент на решении всех вопросов дипломатическим путем. Но в то же время он сообщит о планах наложить ограничительные меры на Россию, усилить НАТО и вооружить Украину на случай обострения ситуации между Москвой и Киевом.

#Джозеф Байден #Владимир Путин #переговоры #санкции
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