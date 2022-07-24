СМИ: Армии США не хватает новобранцев – она может перейти на всеобщий воинский призыв

Вооруженным силам США остро не хватает призывников – это одна из самых серьезных проблем, с которой столкнулась американская армия, пишет обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг.

«Нехватка новобранцев — последняя из череды неудач, обрушившихся на американскую армию, начиная с катастрофического вывода войск из Афганистана. Они привели к разрушению имиджа института, который вынужден теперь бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации», — говорится в материале.

Военные США пережили «культурную революцию» и «заговорили на языке левых», сблизившись с демократами, отмечает автор. По его мнению, по этой причине американцы и стали неохотно записываются на службу, которая раньше пользовалась популярностью.

Сегодня высшее командование армии США стоит перед непростым выбором – сокращение численности войск или переход на всеобщий воинский обязательный призыв, заключает эксперт.

Пентагон ранее уже заявлял о нехватке призывников, о чем писали зарубежные СМИ. По данным ведомства, численность войск в этом году составит около 466 тыс. 400 человек вместо ожидаемых 476 тыс. служащих, а в следующем году может снизиться до 445 тысяч служащих.