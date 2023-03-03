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Общество 3 марта 2023 22:33

СМИ: Apple прекратила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

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Авторизованные сервисы Apple в России перестали принимать на гарантийное обслуживание любые модели MacBook и iPad. Причиной такой ситуации стала нехватка деталей, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу технической поддержки компании.

В Apple уточнили, что для iPhone обслуживание пока продолжает работать.

«Увы, iPad уже не будут приниматься в авторизованных сервисных центрах, как и MacBook... Так как запчастей нет, завоза тоже в ближайшее время не ожидается, поэтому они не принимают устройства», — ответил собеседник агентства.

Источник уточнил, что не может сказать о возможных сроках восстановления гарантийной поддержки гаджетов.

#технологии #Apple
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