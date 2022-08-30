СМИ: Американские компании намерены тайно торговать с Россией через Турцию

Покинувшие Россию после начала военной спецоперации американские компании намерены найти способ тайно торговать с ней через Турцию. Так они стремятся обойти введенные в отношении РФ санкции, пишет газета Yeni Safak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах.

«Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию», – пишет издание. Таким образом, американские компании ведут свой бизнес по маршруту Россия—Турция—Дубай—США, покупая товары из России.

Один из активно использующихся вариантов – привлечение для сделок дочерних компаний, созданных в свободных зонах Дубая. Компаниям из США это помогает «покрыть свои потери на российском рынке», заявил источник издания. В основном, они стремятся покупать у России такие товары, как нефтехимия, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо и сталь, удобрения и неорганические химикаты, водные продукты и алкогольные напитки.

Ужесточение санкций и массовый уход зарубежных компаний из России начался после того, как 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине. Отмечается при этом, что многие рестрикции ударили также и по западным странам.