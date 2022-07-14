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Спорт
14 июля 2022  19:16
Cергей Гаврилов

СМИ: Александр Беленов начал тренировки с «Рубином»

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Вратарь Александр Беленов прибыл в расположение «Рубина» и приступил к тренировкам с казанской командой, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что в ближайшее время клуб объявит о трансфере экс-голкипера «Уфы».

Ранее 35-летний вратарь расторг контракт с уфимским клубом. После трансфера Беленова «Рубин» может расстаться с голкипером Никитой Медведевым, который намерен перейти в «Ростов». Первый номер казанской команды Юрий Дюпин пока травмирован, поэтому переход Беленова очень актуален для «Рубина».

#Рубин #ФК Уфа #футбол #первая лига
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