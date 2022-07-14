СМИ: Александр Беленов начал тренировки с «Рубином»

Вратарь Александр Беленов прибыл в расположение «Рубина» и приступил к тренировкам с казанской командой, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что в ближайшее время клуб объявит о трансфере экс-голкипера «Уфы».

Ранее 35-летний вратарь расторг контракт с уфимским клубом. После трансфера Беленова «Рубин» может расстаться с голкипером Никитой Медведевым, который намерен перейти в «Ростов». Первый номер казанской команды Юрий Дюпин пока травмирован, поэтому переход Беленова очень актуален для «Рубина».