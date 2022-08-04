СМИ: Актер Александр Филиппенко экстренно госпитализирован с коронавирусом

77-летний народный артист России Александр Филиппенко экстренно госпитализирован в Москве с коронавирусом, пишет «Российская газета» и телеграм-каналы.

Актер находится в состоянии средней степени тяжести, проблемы возникли из-за проявлений COVID-19 в совокупности с хроническими проблемами с сердцем.

Специалисты подозревают пневмонию, изменения в легких выявили на КТ. При этом медики добавляют, что это могут быть последствия сердечных патологий, так как актер страдает ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью и мерцательной аритмией.

Филиппенко прививался от коронавируса в прошлом году, тем не менее, сейчас тест показал положительный результат.