«Смешарики» пополнились серией о татарах и их национальных сладостях

Популярный российский мультсериал «Смешарики» выпустил цикл из семи серий о разных народах России, одна из них посвящена татарам. Серия называется «Гостинец».

Бараш получает письмо и посылку от почитателя из Татарстана. Так он узнает сначала значение татарского слова «кучтэнэч» (с татарского «гостинец»), а затем и названия татарских национальных сладостей — татлы, баурсак, чак-чак, бармак, кош-теле.

«В Татарстане тебе всегда помогут — и в деле, и в праздновании. Татары очень дружные. Есть у них обычай оме: когда начинается большое строительство или ремонт, за дело берутся всем миром, а уж после устраивают совместные угощения и гулянья. Тут и пригождаются все татарские вкусности», — рассказывает Барашу и всем зрителям другой персонаж Кар Карыч.

Он также говорит, что язык татар очень древний: сначала для письма использовались руны, потом латиница, затем кириллица.

Серия «Гостинец» составляет цикл эпизодов «Азбука дружбы народов». Они сняты при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочены к Году культурного наследия народов России.

«Кучтэнэч очен зур рехмет!» — пишет в ответном письме Бараш почитателю, что означает в переводе с татарского «Большое спасибо за гостинец!».

«Мультфильм смешной. Но мы, Национальная библиотека РТ, никого не консультировали по созданию этой серии. Про арабскую графику только упомянуть создатели мультика почему-то забыли», — прокомментировала «Татар-информу» новый выпуск «Смешариков» заведующая отделом культурно-просветительских и экскурсионных программ Национальной библиотеки РТ Альбина Галимбекова.