Смесь Моцарта с японским художником: в Музее ИЗО открылась выставка Елены Ермолиной

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани, в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана, открылась персональная выставка Елены Ермолиной. Две буквы «Е», одна от имени, вторая от фамилии, дали начало названию проекта к 55-летию художницы: «ЕЕ. Девять времен года. Елена Ермолина» представляет арт-объекты, графику и живопись, а также мультфильмы театрального декоратора.

Елена Ермолина Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«Эта выставка про любимое место каждого художника – про мастерскую. Я хотела, чтобы эта выставка строилась по принципу непредсказуемости, потому что больше всего на свете я люблю кривые линии, шершавые фактуры, неровности и случайности. Я хотела, чтобы и эта выставка такая была – неровная, шершавая, случайная. В общем она про то, какой хаос иногда есть в мастерской и как из этого хаоса могут появиться или фильмы, или картины… Уже 15 лет я занимаюсь кино, то есть работаю со временем. Музей, как и кино, тоже дает нам возможность почувствовать другое течение времени», - сказала, обращаясь к гостям вернисажа, художница.

Пространство небольшого VR-зала заполнили около двух сотен экспонатов. Среди них маленький ангел в зимней шапочке и с корзиной мандаринов, выполненный в технике валяния. Он сидит на краю табурета, как будто на краю Вселенной – поверхность для сидения раскрашена под звёздное небо, на котором, видимо, в качестве планет выступают несколько настоящих мандаринок.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

А ещё посетители увидят эскизы к мультипликации, картины и арт-объекты. Например, старую серую и с пятнами сковороду, дно которой стало небом, где летят гуси. Летят к светилу (и это снова мандарин) за поверхностью сковороды.

«Елена работает на грани реального и нереального – как дышит. Я пришел к выводу, что она похожа на смесь Моцарта и какого-нибудь японского или китайского художника: она создает легко, на полуслове, на полувзгляде, на полунюансах. При этом ее работы остры по характеристике – портреты, звери, очень условны, но узнаваемы», - обратил внимание заслуженный художник России и Татарстана Григорий Эйдинов.

Специализацию «театральный декоратор» Елена Ермолина начинала осваивать в Казанском художественном училище имени Фешина. Продолжила в Московском художественном институте имени Сурикова.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Спустя годы в названии ее юбилейной выставки есть отсылка и к девяти ее мультфильмам — этапам работы художницы. В 2008 году ею был создан мультфильм «Зилант», в 2013-м она работала над фильмом «Кому трудней», в 2018-м — «Гульназек — победитель Дивов», в 2021-м — «В лес за осиной» и «Когда-то мы были Рыбами», в 2023-м — «Мамай», а в этом году — «Наполеон» и «Притча о Слоне».

Поздравить художницу с выставкой в Казань приехала искусствовед, аспирант Московского художественного института имени Сурикова, член Московского союза художников секции театра и кино Полина Хорихина.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«Жизненная энергия, которой наполнены работы Елены Святославовны, заряжает. Они светятся изнутри – хочется смотреть, хочется радоваться. Качество Елены как художника – наполнять каждую работу добрым юмором. Хочется улыбаться и радоваться жизни, рассматривая выставку. Елена следует традициям нашей мастерской, но всё-таки преломляет их по-своему. Сохраняя театральность, находит индивидуальный почерк, стиль - собственный путь в искусстве. Можно только восхищаться безмерной фантазией художника, который смог воплотиться в столь многих жанрах и видах изобразительного искусства», - сказала гостья из Москвы.

Посетить выставку «ЕЕ. Девять времен года. Елена Ермолина» можно будет до 19 января.