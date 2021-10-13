«В ножницах смерти»: убыль населения в Татарстане в этом году поставит антирекорд
Прогноз по смертности в Татарстане на 2021 год впервые озвучили на одном из закрытых совещаний в Доме Правительства РТ. По данным Минздрава, количество смертей в республике вырастет на 8,2% в сравнении с 2020 годом. Естественная убыль населения составит 8,8 тыс. человек, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. И это лишь оптимистичные данные.
«Раньше умирали люди старше 65 лет, сейчас этот возраст снизился до 45-50 лет»
Согласно материалам, которые были представлены руководству республики, прогноз по рождаемости в текущем году в Татарстане 26,9 тыс. младенцев. В прошлом году этот показатель был 27,2 тыс. новорожденных, сокращение рождаемости составит 1,3%. А вот данные по смертности диаметрально противоположны. Если в 2020 году из жизни ушли чуть более 33 тыс. татарстанцев, то прогноз на этот год – 35,8 тыс. человек. Графики смертности и рождаемости перекрещиваются между собой, образуя ножницы. Между их лезвиями сейчас находится население республики.
В чем причина растущей смертности в Татарстане? Не секрет, что средний возраст жителей республики неуклонно идет вверх. Старение населения неуклонно набирает скорость по всему миру. На сам по себе зрелый возраст не несет угрозы, если вести здоровый образ жизни и прислушиваться к советам врачей. Тем более, что сейчас умирают по статистике умирают татарстанцы, которым от 40 до 65 лет. Разве их можно назвали пожилыми?
По словам руководителя одного из похоронных бюро Казани Радика Мустафина, в столице Татарстана ежедневно появляются от 75 до 100 новых захоронений, а в районах республики – 10. По словам похоронного мастера, еще в конце прошлого года данный показатель был не таким высоким. На 40 ежедневных захоронении в Казани приходилось примерно по три могилы в районах.
Мустафин не врач, но считает причиной повышенной смертности коронавирус. «Смертность, по нашим сведениям, увеличилась на 40%. Раньше умирали люди старше 65 лет, сейчас этот возраст снизился до 45-50 лет, и 35 лет бывает», - рассказал он корреспонденту телеканала «Татарстан-24».
Руководитель похоронного бюро даже провел параллель между пандемией Covid19, войной и блокадой Ленинграда. «Пандемия коронавируса – как блокада Ленинграда. Люди умирают. Там была война, здесь – вирус. Он худший враг: его не видно», - считает Мустафин.
«Доля тяжелых случаев за последнюю неделю выросла на 47%»
Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина в отличие от Мустафина точно знает, в чем причина высокой смертности. И ее мнение полностью совпадает с предположениями могильщиков. В понедельник Патяшина подписала постановление о введении обязательной вакцинации для определенных категорий татарстанцев и указала в тексте документа причины такого шага.
«На 10 октября зарегистрировано 27,8 тыс. случаев Covid19, показатель составил 714,8 на 100 тысяч населения. С начала сентября в республике наблюдается еженедельный рост заболеваемости, с увеличением темпа прироста. Ежедневный темп прироста увеличился в 2,2 раза», – говорится в постановлении Управления Роспотребнадзора по РТ.
Выступая на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», руководитель ведомства привела более жесткие цифры. «С начала мы наблюдаем еженедельный прирост числа случаев заражения. И он увеличился с 1,5% до 13,5%. Ежедневный темп прироста увеличился более чем в 2 раза и сегодня мы регистрируем по 100 и более случаев ежесуточно. Доля внебольничных пневмоний, вызванных Covid-19, увеличилась на 20% и это говорит о высокой тяжести заболевания», - сказал Патяшина.
Она подчеркнула, что заболеваемость школьных учителей коронавирусом в сентябре выросла на 38%, госслужащих - на 19%, пенсионеров – на 12%. В сентябре сотрудники Роспотребнадзора зарегистрировали 312 очагов коронавируса в трудовых коллективах, хотя в августе из было 282.
Выступая на пресс-конференции руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ подтвердила наблюдения могильщиков о том, что средний возраст умерших становится меньше.
«Почти 70% заболевших – это лица трудоспособного возраста. Доля тяжелых случаев только за последнюю неделю выросла на 47%», - пояснила Патяшина.
Понятно, что в зоне особого риска находится категория лиц старше 60 лет, поскольку у них больше хронических заболеваний. По статистике летальность в данной возрастной категории превышает общий уровень смертности в 3 раза.
Рост заболеваемости и ужасающая статистика смертности стали причиной введения в Татарстане ограничительных мер. Однако одно дело их ввести, а другое – обеспечить беспрекословное исполнение. От этого зависят конкретные жизни конкретных людей.