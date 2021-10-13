«В ножницах смерти»: убыль населения в Татарстане в этом году поставит антирекорд

Прогноз по смертности в Татарстане на 2021 год впервые озвучили на одном из закрытых совещаний в Доме Правительства РТ. По данным Минздрава, количество смертей в республике вырастет на 8,2% в сравнении с 2020 годом. Естественная убыль населения составит 8,8 тыс. человек, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. И это лишь оптимистичные данные.

Прогноз по рождаемости в текущем году в Татарстане 26,9 тыс. младенцев. В прошлом году этот показатель был 27,2 тыс. новорожденных

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Раньше умирали люди старше 65 лет, сейчас этот возраст снизился до 45-50 лет»

Согласно материалам, которые были представлены руководству республики, прогноз по рождаемости в текущем году в Татарстане 26,9 тыс. младенцев. В прошлом году этот показатель был 27,2 тыс. новорожденных, сокращение рождаемости составит 1,3%. А вот данные по смертности диаметрально противоположны. Если в 2020 году из жизни ушли чуть более 33 тыс. татарстанцев, то прогноз на этот год – 35,8 тыс. человек. Графики смертности и рождаемости перекрещиваются между собой, образуя ножницы. Между их лезвиями сейчас находится население республики.

В чем причина растущей смертности в Татарстане? Не секрет, что средний возраст жителей республики неуклонно идет вверх. Старение населения неуклонно набирает скорость по всему миру. На сам по себе зрелый возраст не несет угрозы, если вести здоровый образ жизни и прислушиваться к советам врачей. Тем более, что сейчас умирают по статистике умирают татарстанцы, которым от 40 до 65 лет. Разве их можно назвали пожилыми?

Если в 2020 году из жизни ушли чуть более 33 тыс. татарстанцев, то прогноз на этот год – 35,8 тыс. человек Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

По словам руководителя одного из похоронных бюро Казани Радика Мустафина, в столице Татарстана ежедневно появляются от 75 до 100 новых захоронений, а в районах республики – 10. По словам похоронного мастера, еще в конце прошлого года данный показатель был не таким высоким. На 40 ежедневных захоронении в Казани приходилось примерно по три могилы в районах.

Мустафин не врач, но считает причиной повышенной смертности коронавирус. «Смертность, по нашим сведениям, увеличилась на 40%. Раньше умирали люди старше 65 лет, сейчас этот возраст снизился до 45-50 лет, и 35 лет бывает», - рассказал он корреспонденту телеканала «Татарстан-24».

Руководитель похоронного бюро даже провел параллель между пандемией Covid19, войной и блокадой Ленинграда. «Пандемия коронавируса – как блокада Ленинграда. Люди умирают. Там была война, здесь – вирус. Он худший враг: его не видно», - считает Мустафин.

В Казани ежедневно появляются от 75 до 100 новых захоронений, а в районах республики – 10 Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Доля тяжелых случаев за последнюю неделю выросла на 47%»

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина в отличие от Мустафина точно знает, в чем причина высокой смертности. И ее мнение полностью совпадает с предположениями могильщиков. В понедельник Патяшина подписала постановление о введении обязательной вакцинации для определенных категорий татарстанцев и указала в тексте документа причины такого шага.

«На 10 октября зарегистрировано 27,8 тыс. случаев Covid19, показатель составил 714,8 на 100 тысяч населения. С начала сентября в республике наблюдается еженедельный рост заболеваемости, с увеличением темпа прироста. Ежедневный темп прироста увеличился в 2,2 раза», – говорится в постановлении Управления Роспотребнадзора по РТ.

Марина Патяшина точно знает в чем причина высокой смертности Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Выступая на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», руководитель ведомства привела более жесткие цифры. «С начала мы наблюдаем еженедельный прирост числа случаев заражения. И он увеличился с 1,5% до 13,5%. Ежедневный темп прироста увеличился более чем в 2 раза и сегодня мы регистрируем по 100 и более случаев ежесуточно. Доля внебольничных пневмоний, вызванных Covid-19, увеличилась на 20% и это говорит о высокой тяжести заболевания», - сказал Патяшина.

Она подчеркнула, что заболеваемость школьных учителей коронавирусом в сентябре выросла на 38%, госслужащих - на 19%, пенсионеров – на 12%. В сентябре сотрудники Роспотребнадзора зарегистрировали 312 очагов коронавируса в трудовых коллективах, хотя в августе из было 282.

Выступая на пресс-конференции руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ подтвердила наблюдения могильщиков о том, что средний возраст умерших становится меньше.

«Почти 70% заболевших – это лица трудоспособного возраста. Доля тяжелых случаев только за последнюю неделю выросла на 47%» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Почти 70% заболевших – это лица трудоспособного возраста. Доля тяжелых случаев только за последнюю неделю выросла на 47%», - пояснила Патяшина.

Понятно, что в зоне особого риска находится категория лиц старше 60 лет, поскольку у них больше хронических заболеваний. По статистике летальность в данной возрастной категории превышает общий уровень смертности в 3 раза.

Рост заболеваемости и ужасающая статистика смертности стали причиной введения в Татарстане ограничительных мер. Однако одно дело их ввести, а другое – обеспечить беспрекословное исполнение. От этого зависят конкретные жизни конкретных людей.