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Спорт
25 апреля 2022  12:58
Артур Халилуллов

Смерть хоккеиста от ножевого ранения в центре Москвы попала на видео

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Хоккеист любительской команды «Созвездие» Роман Дидур умер от ножевого ранения в грудь в результате драки в центре Москвы.

Инцидент случился вчера вечером в центре Москвы. По предварительной информации, 23-летний хоккеист отдыхал со знакомыми в одном из кафе на улице Николоямская. Встреча завершилась конфликтом.

На кадрах видно, как словесная перепалка возле кафе переросла в массовую драку. Ее итогом стал удар ножом в грудь Романа Дидура.

Полиция уже задержала 38-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве. Таганский районный суд Москвы заключил подозреваемого под стражу.

#хоккей #Убийство #ножевое ранение
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