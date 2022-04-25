Смерть хоккеиста от ножевого ранения в центре Москвы попала на видео

Хоккеист любительской команды «Созвездие» Роман Дидур умер от ножевого ранения в грудь в результате драки в центре Москвы.

Инцидент случился вчера вечером в центре Москвы. По предварительной информации, 23-летний хоккеист отдыхал со знакомыми в одном из кафе на улице Николоямская. Встреча завершилась конфликтом.

На кадрах видно, как словесная перепалка возле кафе переросла в массовую драку. Ее итогом стал удар ножом в грудь Романа Дидура.

Полиция уже задержала 38-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве. Таганский районный суд Москвы заключил подозреваемого под стражу.