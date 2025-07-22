Смерть «Витязя», безумство Буше и рокировки в «Сочи»: самое скандальное межсезонье в КХЛ

Это межсезонье в КХЛ уже стало одним из самых скандальных за всю историю лиги. Прекратил свое существование «Витязь», «Авангард» впутался в череду странных трансферных решений, а «Сочи», назначив новым главным тренером Вячеслава Козлова, уволил специалиста буквально через месяц. О главных скандалах КХЛ этого лета – в материале «ТИ-Спорта».





hcvityaz.ru

«Витязь» прекратил свое 20-летнее существование в КХЛ

Безусловно, главным инфоповодом этого лета в КХЛ стало прекращение существования «Витязя». Клуб из Подмосковья выступал в элитарной хоккейной лиге с сезона 2005/26 (еще в Суперлиге). То есть в этом году «Витязь» был намерен отпраздновать свой 20-летний юбилей в КХЛ. Однако празднику не суждено было состояться. В июне стало известно, что подмосковный клуб не имеет средств для существования в следующем сезоне.

Кто-то связывал это с тем, что от хоккея отошел Александр Медведев, по факту курировавший чуть ли не лично «Витязь» в КХЛ, то ли повлияла на это отставка Романа Ротенберга из СКА, который принимал тоже далеко не последнее участие в жизнеобеспечении команды. Но сейчас уже об это рассуждать бессмысленно. «Витязь» уже более чем месяц официально пребывает в «небесной лиге» российского хоккея. Там, где уже уютно ютятся «Атлант» и ХК «МВД».

История исчезновения «Витязя» бьет по имиджу КХЛ, которая в последние годы сделала существенный скачок по работе с болельщиками. С нового сезона в лиге будет выступать всего 22 команды, еще больше сократиться рабочих мест для игроков. «Витязь», бесспорно, не хватал никогда звезд с неба, на матчи команды в Балашихе ходило всего несколько тысяч человек.

Тем не менее, грустно терять вот так бесславно клуб, существовавший с 1966 года. Да и академия «Витязя» подарило достаточно России и миру звезд хоккея. Один Артемий Панарин, ныне выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», чего стоит.

«Авангард» разрывает шаблоны по работе на трансферном рынке

Сложно вспомнить, когда последний раз конкретная команда в КХЛ настолько импульсивно и отчаянно работала на трансферном рынке. Понятно, что с приходом Ги Буше «Авангард» значительно увеличил собственные перспективы в борьбе за Кубок Гагарина в следующем году. Но то, что североамериканский тренер будет так радикально поступать в отношении трансферной селекции, наверное, не ожидал никто.

За первые 1,5 месяца лета омичи уже совершили более 10 трансферов на вход. И, судя по высказываниям генерального менеджера Алексея Сопина, это еще далеко не конец трансферной кампании «Авангарда». В ближайшее время «ястребы» рассчитывают привести как минимум 2-3 игроков из Северной Америки, в том числе нападающего Клима Костина из «Сан-Хосе».

О эксцентричном характере Ги Буше хорошо известно каждому, кто хотя бы немного следил за специалистом в НХЛ. Тренера нельзя назвать самодуром или узурпатором абсолютной власти в команде. При этом, Ги Буше все же склонен часто ставить вопрос ребром перед руководством, когда намерен принять то или иное решение.

Так, например, случилось в отношении расторжения контракта с нападающим Владимиром Ткачевым. Омский клуб совершенно не хотел расставаться со своим воспитанником, к тому же недавно переподписавшим контракт до 2030 года. Ткачева скорее всего бы оставили в «Авангарде», если б не потолок зарплат в КХЛ, бьющим серьезно по финансовым возможностям топ-клубов.

Осознав, что форвард занимает слишком много места в платежной ведомости команды, Ги Буше пришел к руководству с жестким ультиматумом: либо я остаюсь в «Авангарде», либо Ткачев. Боссы «ястребов» решили сделать ставку на именитого специалиста.

Сейчас невооруженным глазом видно, что омичи работают в угоду всех желаний Буше, какими бы странными они не были: ни с того, ни с сего расторгают Ткачева, подписывают контракт, а потом через месяц расторгают соглашение с защитником Джесси Блэкером.

«Авангард», спустя пять лет после первого Кубка Гагарина, твердо намерен пойти за вторым трофеем с Ги Буше. Для канадского тренера в омском клубе делают многое, но если специалист провалится, отставка последует неминуемо.

«Сочи» подписал контракт с Крикуновым и отказался от Вячеслава Козлова

Любопытные дела происходят в последние недели в «Сочи». Южане изначально готовились войти в сезон КХЛ 2025/26 вместе с Вячеславым Козловым. Ради должности в южном клубе и нового вызова в карьере тренер отказался от комфортного места в московском «Динамо». Там Козлов работал помощником Алексея Кудашова.

53-летний специалист в течение всей своей карьеры тренера долго ждал приглашения рулевым в команду КХЛ. Но, не успев возглавить «Сочи», Козлов буквально через месяц был вынужден покинуть команду.

Чем продиктовано увольнение тренера, руководство «леопардов» по большому счету не объяснило. Единственное – в «Сочи» сказали, что Козлов не соответствует тем задачам, которые клуб ставит в предстоящем сезоне.

Зато, видимо, соответствует, 75-летний Владимир Крикунов. Опытный тренер не работал главным в КХЛ с 2021 года. Последние сезоны специалист работал исключительно в ВХЛ. С учетом преклонного возраста Крикунова, даже не верилось, что он еще может вернуться на должность наставника команды КХЛ.

Но, как показало это лето, в лиге возможно все. В «Сочи» уже потихоньку начинают закупать баллоны для подготовки к осени.