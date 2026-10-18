«Смерть – не ужас, а встреча с Богом»: батюшка о родительских субботах

Сколько родительских суббот бывает в течение года? Для чего нужно поминать усопших и как это делать правильно – в храме, дома и на кладбище? На эти и другие вопросы «Татар-информа» в новом выпуске программы «Кофе с батюшкой» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске священник рассказывал о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о родительских субботах.

В церковном календаре есть несколько родительских суббот

Родительские субботы – это дни особого поминовения усопших. Конечно, мы призваны поминать усопших регулярно – и в храме, и в домашней молитве.

В церковном календаре каждая суббота является заупокойной, то есть днем поминовения усопших. Но для особого поминовения, чтобы нам, людям, особо напомнить об этой важной части церковной жизни, в календаре установлены специальные даты – родительские субботы. Название напоминает о молитве за почивших родителей и предков.

В церковном календаре несколько родительских суббот по хронологии: Вселенская родительская суббота, или мясопустная, – она стоит в календаре перед началом Великого поста. Также родительские субботы есть на второй, третьей и четвертой седмицах Великого поста. В девятый день после Пасхи отмечается Радоница. Еще одна Вселенская родительская суббота – перед праздником Троицы. Есть еще и Дмитриевская родительская суббота, которая в этом году выпадает на 7 ноября, она отмечается в последнюю субботу перед 8 ноября. Этот день был установлен по предложению князя Димитрия Донского после победы в Куликовской битве в 1380 году.

Есть традиция, которая существует не во всех епархиях, в основном она присуща Поволжью, в том числе существует в Казани. Это Покровская родительская суббота, которая связана с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

Какого-то особого отличия между разными родительскими субботами нет. Но, например, во Вселенскую родительскую субботу мы призваны вспомнить всех от века почивших христиан, естественно, кроме самоубийц, потому что за них Церковь не молится.

Есть еще отдельные даты – сложилась прекрасная и добрая традиция 9 мая молиться за всех воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Молиться мы должны и за тех родственников, которых никогда вживую не видели»

Вечером накануне родительской субботы, поскольку богослужебный день у нас начинается с вечера, совершается парастас – это особое заупокойное богослужение. Утром в субботу совершается Божественная литургия, а после нее – панихида.

Поминовение имеет библейское основание. В Священном Писании говорится: Бог есть Бог живых, у Бога мы все живы, там же мы видим призыв молиться друг за друга. Получается, что с самых древних времен христианской истории христиане молились друг за друга – и о здравии, и о почивших родственниках.

К сожалению, у современного человека изменилось понимание смерти. Для первых христиан смерть не была чем-то ужасным. Для них смерть была моментом встречи с Богом. Сейчас же мы часто видим, как люди испытывают суеверный страх перед усопшими. Важно понимать, что мы должны молиться за усопших, и нашими скромными молитвами, которые Господь по своему человеколюбию принимает, мы помогаем им войти в Царство Божие.

Молиться мы должны и за тех родственников, которых никогда вживую не видели и которые умерли задолго до нашего рождения. Я считаю, что каждый из нас должен знать своих предков как минимум до седьмого колена. Тем более сейчас очень много услуг по составлению родословных.

При поминовении усопших важно понимать, что в первую очередь мы должны быть в храме на литургии, постараться подготовиться к причастию. И уже после этого, если остались силы, пойти на кладбище. Очень неправильно поступают люди, которые неправильно расставляют приоритеты и считают, что очень хорошо сделают своим родственникам, если непременно посетят их могилу. Они забывают, что у них есть возможность сделать предкам самый главный подарок – помолиться о них на Божественной литургии в храме.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не надо оставлять еду на кладбище – не нужно пытаться кормить усопших»

Важно помнить и о том, что на кладбище мы тоже должны помолиться. Не случайно на надгробиях устанавливают кресты. Есть Чин литии за усопшего, который может прочитать каждый мирянин. Убрать, навести порядок на могиле тоже можно, но это не главное. И я всегда прошу всех вести себя адекватно: не надо оставлять еду, пытаться «кормить усопших». Тело давно прекратило свое земное бытие, бестелесное питаться не может. Когда люди оставляют еду покойному, они таким образом совершают языческую тризну, пусть в миниатюре, тем не менее это грех. Этого делать не надо.

Может быть, кто-то захочет оправдаться – мол, мы это делаем для нуждающихся или еще для кого-то. Тогда возникает вопрос: «Почему вы настолько не уважаете нуждающихся, что заставляете их бегать по могилам и собирать еду?» Хочешь помочь – отдай еду из рук в руки человеку.

И, естественно, распитие алкоголя на кладбище никакого отношения к поминовению усопших не имеет. Многие под фразой «Надо помянуть» подразумевают то, что нужно выпить за усопшего, а не помолиться за него. Ни в коем случае не должно быть никакого алкоголя и странных обрядов вроде поливания могилы водкой. Это совершенно ужасные вещи, которые не только неправильны, но и явно противоречат христианским принципам.

Как бы ни было парадоксально, молитва за усопших – это самая главная форма проявления любви, которая может быть по отношению к каждому человеку.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Как я должен был это сделать? При помощи какой-то загробной почты?»

В православной традиции нет обязанности ходить на кладбище. Многие святые жили далеко от нас, и у некоторых людей родственники погребены далеко, в другой стране, и тут важно понимать, что самая главная форма единения и самая главная форма общения – это всегда участие в литургии. Не случайно литургия – это общее дело.

Церковный устав также предусмотрел дни, когда об усопших молиться нельзя. У нас нет поминовения в дни основных церковных праздников, в воскресные дни. Также в период Светлой седмицы, первой недели после Пасхи, потому что эти дни наполнены радостью о Воскресшем Христе. Это время абсолютной радости и торжества победы над смертью, поэтому совершенно неправильно поступают те, кто на Пасху идет на кладбище. Понятно, что такая традиция образовалась в годы советской власти, репрессий, гонений на Церковь. Людям запрещали ходить в храм, но не запрещали ходить на кладбище, поэтому они и ходили. То есть образовалась квазирелигиозность, которая осталась до наших дней.

Поэтому в дни пасхальной радости поминовение усопших прекращается. Вот уже через неделю после Пасхи на Радоницу, которую празднуют во вторник, поминают усопших.

Усопшим нужна только наша молитва и ничего больше: когда люди начинают следовать самым диким суевериям, они делают только хуже. Как-то раз меня попросили передать покойнику кружку. Якобы он кому-то приснился и попросил передать ему кружку. Мне так и не объяснили, как я должен был это сделать, может быть, при помощи какой-то загробной почты или еще как-то.

Так что главное – помнить о первостепенных вещах. Если вы помолитесь о своих почивших родных, то и они помолятся о вас в Царствии Божием.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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