Смерть наступает мгновенно: прокуратура РТ о том, чем опасна газовая токсикомания у детей

В республике наблюдается увеличение количества отравлений детей из-за газовой токсикомании

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новая волна обсуждений сниффинга поднялась в татарстанских СМИ, когда возле фуд-корта в одном из казанских торговых центров умерла 14-летняя девочка. Пользователи соцсетей сразу же предположили, что перед этим она надышалась газом. Официальных комментариев по поводу того, так это на самом деле или нет, на данный момент нет.

Как рассказал «Татар-информу» прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры РТ Ахатжон Ишматов, делать выводы из этой трагедии пока рано, заключения экспертов еще нет.

Тем не менее подобное увлечение подростков беспокоит и медиков, и сотрудников правоохранительных органов и надзорных ведомств.

Ахатжон Шухратович, расскажите о том, насколько сейчас распространен сниффинг среди подростков в Татарстане. Были ли уже случаи отравления парами газа у детей и сколько их?

К сожалению, сегодня в республике наблюдается увеличение количества отравлений детей из-за газовой токсикомании, иными словами – сниффинга. Подобные случаи были зафиксированы и в 2022 году – тогда погибли трое подростков. Еще один случай гибели ребенка от газовой токсикомании произошел в этом году.

Хочу отметить, что в России сам по себе сниффинг явление не новое. Однако газовая токсикомания, а именно вдыхание паров газа из баллончиков и зажигалок, по нашим наблюдениям, стало распространяться среди детей и подростков именно два-три года назад.

Ахатжон Ишматов: «Дети уже не бегают курить за гаражами. Их совершенно не останавливает то, что рядом может появиться взрослый человек, сделать замечание» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Можете ли вы привести конкретные примеры, чтобы люди понимали, что речь о реальных случаях?

Вкратце, я думаю, смогу рассказать один из случаев, который произошел в 2022 году в Казани. Тогда несколько подростков пришли в гости к своему другу. С собой они принесли баллончики с газом. Детей не смутило, что все это время в соседней комнате находилась мать приятеля. Дети баловались, играли, общались. Мать не заметила, что подростки начали вдыхать газ. Произошла трагедия – один из подростков скончался.

Я правильно понимаю, что смерть от газовой токсикомании может наступить резко и внезапно?

Совершенно верно. Как показывает практика, во время вдыхания паров газа организм недополучает кислород. Жизненно важные органы впоследствии не получают кислород, что может привести к гибели. С такой нагрузкой может не справиться не только детский, но и взрослый организм. Конечно же, у ребенка смерть от сниффинга может наступить быстрее, чем у взрослого человека.

Сегодня экстремальные и опасные развлечения вполне могут быть доступны всем подросткам Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Есть мнение, что сниффингом увлекаются дети из неблагополучных семей. Так ли это?

К сожалению, это утверждение ошибочное, так как сегодня экстремальные и опасные развлечения вполне могут быть доступны всем подросткам. Это раньше могли сказать, что, к примеру, клей нюхают дети из неблагополучных семей. Сегодня все с точностью наоборот – увлекаются токсикоманией разные дети, в том числе из благополучных семей. Все это приводит к печальным последствиям.

С чем связана новая волна популярности сниффинга?

Объяснить популярность сниффинга среди подростков можно по-разному. В первую очередь здесь есть и влияние интернета, откуда дети берут всю информацию, а это, нетрудно догадаться, подогревает их интерес все попробовать. Там же они находят информацию о том, где и как можно приобрести те или иные товары, содержащие газ.

Дети уже не бегают курить за гаражами. Не прячутся от взрослых. Они могут баловаться курением и нюхать газ в подъезде, и их совершенно не останавливает то, что рядом может появиться взрослый человек, сделать замечание.

В Татарстане установлена и введена административная ответственность за продажу подросткам зажигалок и баллончиков Фото: © rawpixel.com / Freepik

По инициативе прокуратуры Татарстана в закон об ограничении продажи подросткам отдельных товаров были внесены некоторые изменения. В частности, они коснулись запрета продажи товаров, содержащих сжиженный газ. Какое грозит наказание магазину или продавцу, продавшему запрещенный товар ребенку?

В целях защиты детей от употребления и вовлечения их в употребление углеводородного газа прокуратурой республики был предложен законопроект, который был поддержан Государственным Советом. Закон был принят в октябре 2022 года. С этого момента детям и подросткам запрещается продавать бытовые приборы, в которых содержится сжиженный газ. Это зажигалки и баллончики, туристические баллоны или баллоны для заправки зажигалок.

И этим же законом в Татарстане установлена и введена административная ответственность за продажу подросткам данных товаров. Стоит отметить, что наказание будет грозить и человеку, который увлек подростка газовой токсикоманией.

За нарушение закона жителям республики будет грозить штраф в 5 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить до 50 тысяч. Для юридических лиц сумма штрафа – 150 тысяч рублей.

Мы уже выявили четыре магазина, которые попались на продаже баллончиков с газом подросткам. В отношении них сейчас идет проверка.

Как действовать родителям, если они узнали, что их ребенок увлекся газовой токсикоманией?

В первую очередь родителям нужно поговорить со своим ребенком и ни в коем случае не ругать его. Необходимо узнать все подробности: как давно он увлекается сниффингом, зависим ли его ребенок от токсикомании, узнать у него, где он приобретал эти товары, к примеру газовый баллончик, с кем он употреблял, кто ему рассказал об этом.

Конечно, родителям нужно сразу обратиться с ребенком в больницу к квалифицированным специалистам, чтобы они оказали ему всю необходимую помощь. Также я советую об этом сообщить в компетентные органы для того, чтобы предотвратить несчастные случаи с другими детьми.

И в целом родителям хочется пожелать, чтобы они как можно больше времени и внимания уделяли своим детям, интересовались их увлечениями и тем, с кем они общаются.