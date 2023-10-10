Смены для детей из ЛНР и отдых в Крыму: как прошла оздоровительная кампания в Татарстане

Всего в течение лета в детских лагерях отдохнули почти 150 тыс. ребят из Татарстана

Фото: © «Татар-информ»

План выполнен на 91%: что это значит?

Всего в течение лета в детских лагерях отдохнули почти 150 тыс. ребят из Татарстана, что составляет 91% от плана. На вопрос корреспондента «Татар-информа» о том, можно ли считать успешным такой показатель, Ринат Садыков ответил, что это допустимая погрешность.

«Здесь ничего страшного нет, кто-то отказался, не приехал, сдал путевки. Все равно эти дети отдохнут в осенний или зимний период. Я считаю, кампания прошла успешно», – сообщил министр.

Он уделил особое внимание организации безопасности в лагерях и содержанию программ. По первому пункту Садыков подчеркнул, что никаких чрезвычайных происшествий в учреждениях не произошло, за исключением урагана в августе. Но министр заверил, что никто из детей не пострадал.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников лагерей ни один ребенок не пострадал, все остались живы-здоровы. Где-то помяло забор, где-то дерево упало даже на здание, но никто не пострадал», – подчеркнул Садыков.

Ринат Садыков: «В казанских и республиканских лагерях цены остались практически на том же уровне. Индексация соответствовала уровню инфляции» Фото: prav.tatarstan.ru

При этом лагеря летом постоянно проходили проверки, никаких серьезных нарушений не было выявлено.

«При этом выявляемые нарушения в большинстве случаев устранялись незамедлительно, в день проверки, а критических нарушений, требовавших закрытия детских оздоровительных организаций по причине нарушения технологии приготовления пищи, ненадлежащего качества питания, грубого нарушения санитарного законодательства, не выявлено», – сообщил министр.

Он рассказал и о динамике цен на путевки в лагеря в этом году. Стоимость зависит от лагеря и профильной смены и индексируется ежегодно.

«В казанских и республиканских лагерях цены остались практически на том же уровне. Индексация соответствовала уровню инфляции. Есть детские оздоровительные лагеря (ДОЛ) коммерческого типа, здесь мы не вправе им диктовать уровень цен. В муниципальных лагерях родительская плата минимальна и составляет 3-4 тыс. рублей, для профильных смен дополнительная плата составляет от 10 до 15 тыс. рублей», – рассказал Садыков.

Почти 5 тыс. детей отдохнули в лагерях Краснодарского края и Крыма Фото: © «Татар-информ»

Почти 5 тыс. детей отдохнули на Черноморском побережье, более 1 тыс. – в Крыму

Почти 5 тыс. детей отдохнули в лагерях Краснодарского края и Крыма. Среди наиболее частых вопросов от родителей за время летней кампании было обеспечение безопасности на полуострове.

«Мы совместно с силовыми органами наших южных регионов отработали весь маршрут следования наших детей от Казани до Краснодарского края и Крыма. Затем в сопровождении сотрудников ГАИ они приезжали в сам лагерь. Там уже обеспечивалась охрана на уровне МВД, работают свои ЧОПы. Специальные силовые структуры держали на контроле все лагеря, чтобы максимально обеспечить безопасный отдых. Никаких происшествий не было», – сказал Ринат Садыков.

Он добавил, что спрос на отдых на Черноморском побережье в Татарстане не падает. Стабильно держится планка – 5 тыс. детей за лето.

В этом году дети из республики отдыхали в лагерях «Витязево» и «Глобус» в Анапе и ДОЛ «Сатера» в Крыму. Также около 500 детей направлены в Международный детский центр «Артек» и Всероссийский детский центр «Орленок». Это социально активные, творчески одаренные дети, победители конкурсов предметных олимпиад.

Бесплатно отдохнули в лагерях победители, призеры предметных олимпиад, лауреаты творческих конкурсов и призеры спортивных соревнований в лагерях загородного типа и на Черноморском побережье Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Организованы смены для детей мобилизованных и ребят из ЛНР

В течение летней оздоровительной кампании в лагерях Татарстана отдохнули дети из ЛНР и ДНР. Сейчас идет еще одна смена для ребят из Луганска и Рубежного.

«Всего отдохнули в лагерях Республики Татарстан 735 детей из ЛНР и ДНР. Хочу отметить, что сейчас проходит смена для детей из Лисичанска и Рубежного Луганской Народной Республики в ДОЛ «Заречье» с охватом 187 детей. Смена продлится с 6 по 22 октября. Для них организована досуговая программа с психологическим сопровождением, экскурсионная программа, творческие, развивающие и спортивные мероприятия», – сообщил Садыков.

Также путевки в лагеря были представлены детям мобилизованных граждан. Всего в течение кампании отдохнули порядка 3 тыс. таких ребят в стационарных и пришкольных лагерях.

Министр добавил, что всего за счет бюджета Татарстана были обеспечены путевками в детские лагеря почти 40 тыс. ребят из РТ, среди которых те, кто находится в тяжелой жизненной ситуации и нуждается в восстановительном лечении и реабилитации. Также бесплатно отдохнули почти 3 тыс. детей в палаточных лагерях в гражданско-патриотических сменах, было обеспечено из бюджета свыше 11 тыс. путевок для школьников в лагеря труда и отдыха и почти 1 тыс. для студентов вузов.

Кроме того, бесплатно отдохнули в лагерях победители, призеры предметных олимпиад, лауреаты творческих конкурсов и призеры спортивных соревнований в лагерях загородного типа и на Черноморском побережье.

Особое внимание каждый год уделяется содержательной составляющей смен Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Детский лагерь – важный инструмент профилактики асоциального поведения»

Особое внимание каждый год уделяется содержательной составляющей смен. Именно во время смены у детей закладываются важные ценностные отношения, развиваются коммуникативные навыки, происходит процесс развития и воспитания личности, подчеркнул министр.

«Мы все с вами понимаем большой социальный эффект детского лагеря как универсальную технологию по профилактике асоциального поведения детей во время летней кампании. Важным в данной работе считаем понимание воспитательного потенциала временного детского коллектива, желание включить ребенка в полезную совместную деятельность детей и взрослых. В этом направлении мелочей быть не может. Здесь важно всё – от компетенции вожатого до музыкального и визуального материала, который используется в детском лагере», – отметил он.

Садыков добавил, что в этом году во всех детских оздоровительных лагерях продолжают проводить Дни единых действий, церемонии поднятия государственных флагов, а также исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан.

Кроме того, в 2023 году во всех детских оздоровительных лагерях реализуется комплекс мероприятий объявленного в Российской Федерации Года педагога и наставника, а в Республике Татарстан – Года национальных культур и традиций.