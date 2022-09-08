Смену гражданства в 2022 году запросили 19 российских фигуристов

Российские фигуристы подали запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о смене спортивного гражданства. С начала года 19 спортсменов выступили с такой инициативу.

Как сообщили ТАСС в ФФККР, уже в декабре федерация рассмотрит семь заявок. Отметим, что имена спортсменов не разглашаются.

«Две трети из поступивших запросов были поданы вовремя, мы их удовлетворили. Ещё семь мы рассмотрим на декабрьском исполкоме. Имена мы не можем разглашать, поскольку для этого спортсмены должны давать специальное согласие на обработку персональных данных», — сказал представитель ФФККР.

Позже в ФФККР уточнили, что участников Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира или Европы по фигурному катанию в этом списке нет.