Сменить мобильного оператора теперь можно через «Госуслуги»

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На портале «Госуслуги» появилась возможность подать заявку на смену мобильного оператора с сохранением номера телефона. Об этом сообщили в Минцифры России.

Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете, открыть профиль и перейти в раздел «Сим-карты». Затем нужно выбрать нужный номер и заполнить заявку по инструкции. Она автоматически поступит независимому оператору базы данных перенесенных номеров.

После проверки новый оператор свяжется с абонентом, чтобы согласовать тариф и способ заключения договора. Подписать его можно будет в салоне связи или дистанционно с помощью электронной подписи. Некоторые операторы, в том числе компании «большой четверки», могут направить соглашение в приложение «Госключ».

После оформления договора абонент получит SIM-карту с прежним номером телефона.

Подать заявку на перенос номера по-прежнему можно на сайте или в офисе нового оператора, а также на портале оператора базы данных перенесенных номеров. Там же пользователи могут сравнить тарифы и проверить качество покрытия в разных регионах, добавили в Минцифры.