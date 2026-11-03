news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 3 ноября 2026 19:50

Сменить мобильного оператора теперь можно через «Госуслуги»

Читайте нас в
Сменить мобильного оператора теперь можно через «Госуслуги»
Изображение сгенерировано нейросетью

На портале «Госуслуги» появилась возможность подать заявку на смену мобильного оператора с сохранением номера телефона. Об этом сообщили в Минцифры России.

Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете, открыть профиль и перейти в раздел «Сим-карты». Затем нужно выбрать нужный номер и заполнить заявку по инструкции. Она автоматически поступит независимому оператору базы данных перенесенных номеров.

После проверки новый оператор свяжется с абонентом, чтобы согласовать тариф и способ заключения договора. Подписать его можно будет в салоне связи или дистанционно с помощью электронной подписи. Некоторые операторы, в том числе компании «большой четверки», могут направить соглашение в приложение «Госключ».

После оформления договора абонент получит SIM-карту с прежним номером телефона.

Подать заявку на перенос номера по-прежнему можно на сайте или в офисе нового оператора, а также на портале оператора базы данных перенесенных номеров. Там же пользователи могут сравнить тарифы и проверить качество покрытия в разных регионах, добавили в Минцифры.

#госуслуги #операторы связи #сотовые операторы #мобильная связь
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Стала известна причина смерти девочки, которой стало плохо в лагере в Бугульме

3 ноября 2026
Топилин передал реабилитационному центру в Казани тренажеры для участников СВО

Топилин передал реабилитационному центру в Казани тренажеры для участников СВО

3 ноября 2026
Новости партнеров