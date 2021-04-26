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Ру Тат
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26 апреля 2021  15:48
Эвелина Киселёва

Сменились главные врачи неврологического центра РТ и клиники медуниверситета Казани

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В Татарстане сменились главные врачи Республиканского клинического неврологического центра и клиники медицинского университета Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Ильнур Шарафутдинов назначен главным врачом Республиканского клинического неврологического центра. Соответствующий приказ подписал сегодня министр здравоохранения РТ», — отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

В 1992 году Шарафутдинов окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». Начал профессиональный путь в 1984 году с медбрата Республиканской клинической больницы. А с 1992 года трудился в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов: сначала в качестве врача-интерна, затем — врача травматолога-ортопеда и хирурга. Спустя четыре года стал заведующим приемно-диагностическим отделением клиники, еще через два года его назначели заместителем главного врача по медицинской части.

С 2005 по 2008 год Ильнур Шарафутдинов был главным врачом Заинской центральной больницы. С 2008 по 2013 год руководил Управлением здравоохранения Набережных Челнов. 

Перед назначением на новую должность семь лет был главным врачом клиники медицинского университета Казани.

Ильнур Шарафутдинов имеет почетное звание «Заслуженный врач РТ».

Также приказом министра здравоохранения республики на место главного врача клиники медицинского университета назначена Оксана Бирчук.

Фото: пресс-служба РКБ

В 1994 году она окончила Казанское медицинское училище, в 2003 — Казанский государственный медицинский институт.

С 1994 по 2000 год трудилась медицинской сестрой отделения острых отравлений в палате интенсивной терапии в 1-й городской клинической больнице Казанского медицинского института. С 2004 по 2019 год работала врачом-урологом и ультразвуковой диагностики в урологическом отделении КМУ. До сегодняшнего назначения Оксана Бирчук трудилась заведующей урологическим отделением № 1 Республикаснкой клинической больницы.

назначения главный врач
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