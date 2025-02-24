Германия пережила важное политическое событие — парламентские выборы. По их итогам первое место занял оппозиционный блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Что означают итоги выборов и как они повлияют на политическую жизнь страны — в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Распределение мест в 21-м немецком Бундестаге согласно предварительным официальным результатам федеральных выборов 2025 года Фото: bundestag.de

Как устроены выборы в бундестаг

Система выборов в немецкий бундестаг (парламент) сочетает элементы мажоритарной и пропорциональной систем. Каждый избиратель имеет два голоса:

первый — за конкретного кандидата в одномандатном округе. Победитель получает место в бундестаге;

второй — за партийный список в федеральной земле. Этот голос определяет общую пропорцию мест, которые каждая партия получит в парламенте. Для прохождения в бундестаг партия должна либо преодолеть 5-процентный барьер, либо получить минимум три мандата в одномандатных округах.

Бундестаг состоит из 630 членов, которые избираются сроком на 4 года.

Примерно половина из депутатского корпуса бундестага избирается по земельным партийным спискам (второй избирательный голос), вторая половина избирается в 299 мажоритарных одномандатных округах (первый избирательный голос).

Шольц поздравил Фридриха Мерца с победой и назвал результат своей партии горьким поражением Фото: © Алексей Витвицкий / РИА Новости

Итоги выборов

По данным избиркома, после подсчета всех голосов в 299 округах:

ХДС/ХСС — 28,6%;

«Альтернатива для Германии» (АдГ) — 20,8%;

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем — 16,4%;

— 16,4%; «Зеленые» — 11,6%;

«Левые» — 8,8%.

«Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» получил 4,97% голосов и не преодолел 5-процентный барьер. Также в бундестаг не прошла Свободная демократическая партия (СвДП), набравшая 4,3%.

В пересчете на мандаты:

ХДС/ХСС может получить 186 мест;

АдГ — 131;

СДПГ — 107.

Будущий канцлер Фридрих Мерц (лидер ХДС) заявил, что намерен сформировать правительство к Пасхе (20 апреля). Шольц поздравил его с победой и назвал результат своей партии горьким поражением. Участвовать в формировании правительства будет и партия «Альтернатива для Германии», получившая второй результат.

Вопрос коалиций

Несмотря на победу, ХДС/ХСС не получит абсолютного большинства (316 мест из 630). Вторая по численности фракция АдГ сталкивается с отказом других партий сотрудничать с ней. Мерц уже заявил, что не будет формировать коалицию с ультраправыми.

Наиболее вероятным партнером ХДС/ХСС считается СДПГ, но даже вместе им может не хватить голосов для большинства. Таким образом, переговоры о коалиции могут затянуться на недели или месяцы, оставляя Германию в подвешенном состоянии в разгар общеевропейского кризиса.

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала результат историческим успехом Фото: © Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Беспрецедентный успех ультраправых

Одним из главных итогов выборов стал резкий рост популярности «Альтернативы для Германии». Лидер партии Алиса Вайдель назвала результат историческим успехом и заявила о готовности обсуждать коалиционные переговоры.

АдГ добилась особенно сильной поддержки в землях, ранее входивших в состав ГДР:

Тюрингия — 39%;

Саксония и Саксония-Анхальт — 37%;

Мекленбург — 35%;

Бранденбург — 32%.

Маск и поддержка ультраправых

Интересно, что американский миллиардер Илон Маск открыто поддержал АдГ. В день выборов он опубликовал в соцсети X пост с текстом «АдГ» и шестью немецкими флагами.

Ранее он также участвовал в предвыборных мероприятиях партии и проводил эфиры с Вайдель. Это ли не иностранное вмешательство в германские выборы? Представляете, какой бы шум стоял, если бы российский крупный чиновник вел себя таким образом? А тут все молчат, словно воды в рот набрали, – американцам можно всё.

Будущий канцлер Фридрих Мерц (лидер ХДС) заявил, что намерен сформировать правительство к Пасхе Фото: © CC BY 2.0, commons.wikimedia.org

Кто такой будущий канцлер Фридрих Мерц

Фридрих Мерц — политик с многолетним опытом. Он вступил в ХДС еще в школьные годы, возглавлял молодежное крыло партии. В 1989 году был избран в Европарламент, затем перешел в бундестаг. В бундестаге Мерц быстро зарекомендовал себя благодаря инициативам в сфере финансов и экономики.

В 2000 году он стал лидером фракции ХДС/ХСС, но после поражения на выборах уступил этот пост Ангеле Меркель. В 2022 году Мерц возглавил всю партию и стал ключевой фигурой немецкой оппозиции.

Оценки результатов выборов в России

В России итоги выборов восприняли с настороженностью.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв:

«Кардинальных изменений по России и Украине ожидать не приходится. Номинально Мерц занимал более жесткую позицию, обещая и поставку «таурусов» (крылатых ракет), но, скорее всего, канцлер Мерц будет отличаться от кандидата Мерца и будет больше ориентироваться на общеевропейскую позицию».

Сенатор Алексей Пушков о Мерце:

«При нем продолжится вредосносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со все более агрессивными мигрантами, разложение немецкого социума через навязывание обществу либеральных «ценностей».

Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков:

«К сожалению, последние высказывания Мерца свидетельствуют о его крайне агрессивной позиции по отношению к России. Если коалиционное правительство составит ХДС/ХСС и СДПГ, вряд ли стоит ждать разрядки наших отношений».

Так что пока ничего хорошего для России не ожидается. Может, чуть сменится внутренняя политика. Во внешней политике могут произойти изменения, так как уйдет министр иностранных дел Анналена Бербок, буквально пропитанная насквозь оголтелой русофобией. Кто придет вместо нее? Как говорится – будем наблюдать.

Что касается отношения Германии к украинскому вопросу, то здесь может повлиять «фактор Трампа», который может буквально переформатировать взгляды германцев на дальнейшую помощь киевскому режиму. Успех ультраправых на выборах, поддерживаемых американцами, очень прямо на это намекает.