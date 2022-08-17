«Хождения по краю»: «Смена» покажет инсталляции, вдохновленные «Тасмой» и образом Шурале

В Центре современной культуры «Смена» в субботу, 20 августа, откроется экспозиция «Кажется, будет выставка в Казани: Хождения по краю». В ней будут представлены инсталляции семи художников из Татарстана, отобранные по результатам open call’а.

«Художников семь (Зуля Алиева, Артур Голяков, Лилия Епифанова, Зульфия Илькаева, Юлия Павлова, Зухра Салахова, Ирина Сафиуллина), а инсталляций у нас будет восемь. Монтаж этой выставки уже ведется», — рассказала «Татар-информу» PR-менеджер Центра современной культуры «Смена» Анна Ставниченко.

Проект, подчеркивают организаторы, решает сразу две задачи — развитие и поддержка современного искусства и культуры в Татарстане и пересмотр методов краеведческих исследований в современной городской среде.

Участвовавших в open call’е художников попросили поразмышлять о локальной культурной истории, некоторые эпизоды которой со временем исказились, были забыты или маргинализированы.

Авторы инсталляций в поисках вдохновения обращались как к реальным, так и к символическим объектам. Среди них — знаменитая казанская фабрика «Тасма», Завод ячеистых бетонов в Набережных Челнах, дом «Калуга — КАМАЗу», образ Шурале и различные национальные символы визуальной культуры.

Получившаяся выставка — продолжение прошлогоднего проекта по развитию и поддержке современного искусства Татарстана, который стартовал в ноябре прошлого года с экспозицией «Кажется, будет выставка в Казани».

В организации выставки также приняли участие благотворительный фонд «Татнефть», Министерство культуры Татарстан и Фонд поддержки современного искусства «Живой город». Увидеть ее смогут посетители 18 лет и старше — ежедневно с 12.00 до 20.00 вплоть до 30 октября.