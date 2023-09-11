«Смена» обозначила программу Фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend

Показы Beat Weekend — региональной версии московского фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival — пройдут в Казани с 21 сентября по 1 октября. Мероприятие будет проводиться в Казани уже в одиннадцатый раз, а его площадками в этом году станут Центр современной культуры «Смена» (традиционно) и Киномакс-IMAX (KazanMall). Часть показов 10-го Beat Weekend в Казани првоодилась в Национальной библиотеке РТ.

Составят Beat Weekend зрительские хиты летнего московского Beat Film Festival («Линч/Oз», «Сны отеля „Челси”», «Меня зовут Альфред Хичкок», «Нам Джун Пайк: Луна — первый телевизор» и главный фаворит зрителей летнего Beat Film Festival — «32 звука»), а также лучшие фильмы фестиваля прошлых лет («По волнам: Искусство звука в кино», «Студия 54» и так далее) и картина-победитель национального конкурса этого года — «Рай» режиссера Александра Абатурова. Фильм «Рай» об апокалиптических лесных пожарах в Якутии номинирован на «Европейский Оскар».

Стартует фестиваль с фильма «32 звука», его можно будет увидеть в день официального открытия Beat Weekend 21 сентября в 18.00 в «Смене». В этот же вечер за час до показа композитор, преподаватель по общему музыкальному развитию и светской медитации Регина Рокитянская проведет звуковую экскурсию-прогулку по «Смене»: можно будет прислушаться к звуковому ландшафту городского пространства и услышать в нем себя. После показа состоятся live-выступления электронных музыкантов из сообщества музыкальных энтузиастов «Казанский Бедрум»: Dark-Ray и fourthtuna.

«Чтобы попасть на открытие фестиваля Beat Weekend, достаточно приобрести билет на премьерный показ фильма „32 звука” в „Смене”. Каждый год команда выбирает площадки для проведения фестиваля, исходя из количества показов и содержания активностей образовательной программы. В этом году программу удалось уместить всего в две локации. А помимо Казани региональные версии фестиваля пройдут еще в 20 городах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Воронеже, Владивостоке, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Перми, Ростов-на-Дону, Рязани, Самаре, Сочи, Туле, Твери, Уфе и Челябинске. И почти везде в одни даты — с 21 сентября по 1 октября. В Твери, Самаре и Ростове-на-Дону, Перми, Иркутске и Екатеринбурге даты фестиваля свои», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Beat Weekend-2023 в Казани.

Подробную программу фестиваля Beat Weekend можно найти на официальном сайте мероприятия. Некоторые фильмы будут доступны по подписке на сервисе «Кинопоиск».