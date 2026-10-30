Смена международного лагеря пройдет в университете Бин Заида в Абу-Даби

Смена международного детского лагеря, где участвуют и дети из Татарстана, пройдет в кампусе гуманитарного университета имени Мохаммеда Бин Заида в Абу-Даби. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, зампредседателя группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Марат Гатин.

«Мы провели переговоры с руководством университета, он подтвердили готовность провести смену международного лагеря у себя», – сообщил собеседник агентства.

Смена пройдет с 13 по 19 ноября. Она организуется при содействии группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».