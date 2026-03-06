«Смена» и Фонд Марджани покажут пересечения в искусстве ХХ века Казани и Ташкента

В Центре современной культуры «Смена» 12 марта откроется выставка «Казань – Ташкент. Пересечения в искусстве ХХ века». Она станет первой в серии проектов «Смены» и Фонда Марджани, посвященной пересечениям казанской и татарской истории с культурами всего мира.

Увидеть на выставке можно будет больше 150 работ из коллекций Фонда Марджани, «Галеев-Галереи» и самой «Смены». Большинство произведений, подчеркивают организаторы, будут экспонироваться в Казани впервые.

«Это будут работы разных периодов XX века. Мы покажем, как формировались профессиональные связи между Казанью и Ташкентом, расскажем о времени эвакуации и послевоенных годах. Также будут представлены архивные материалы, которые позволят увидеть, как складывался художественный диалог регионов и какое значение он имел для будущей культурной среды», – рассказала «Татар-информу» pr-менеджер Центра современной культуры «Смена» Камила Саитова.

Выставка экспонирует работы представителей казанской художественной школы, оказавшихся в Туркестане, – Павла Бенькова, Зинаиды Ковалевской – и их учеников – Рахима Ахмедова, Юсуфа Елизарова, Фаима Мадгазина, Рашида Темурова, а также художников-новаторов узбекского искусства ХХ века – Чингиза Ахмарова, Александра Волкова, Надежды Кашиной, Михаила Курзина, Юлии Разумовской, Урала Тансыкбаева, Виктора Уфимцева.

Также посетители узнают больше о малоизвестном периоде жизни в Казахстане и Узбекистане основоположника татарской живописи Баки Урманче, об искусствоведе Рафаиле Такташе – сыне татарского писателя Хади Такташа, посвятившем жизнь изучению и популяризации искусства Узбекистана, об одном из лидеров сибирской и узбекской художественной сцены, а также ярчайшем представителе «туркестанского авангарда» Александре Волкове и т. д.

Выставка «Казань – Ташкент. Пересечения в искусстве ХХ века» будет работать до 14 июня.