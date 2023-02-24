«Смена» готовит выставку Владимира Потапова «Ничего другого» с лабиринтом из шкафов СССР

В Центре современной культуры «Смена» 10 марта в полдень откроется выставка одного из ведущих российских художников, куратора, теоретика и популяризатора современного искусства родом из Волгограда Владимира Потапова. Вернисаж проекта «Ничего другого» подготовлен казанской площадкой совместно с московской галереей pop/off/art и нижегородской Futuro и будет дополнен лабиринтом из советской мебели и предметов интерьера.

«Инсталляция в виде лабиринта из мебели – это идея самого художника. Вся мебель была куплена в Нижнем Новгороде, где эта выставка была впервые презентована. У нас уже начат монтаж предстоящей экспозиции», – прокомментировали «Татар-информу» в «Смене», но называть протяженность необычного лабиринта до завершения его монтажа не стали.

Фото: предоставлено «Сменой»

Более 30 живописных работ Потапова будут интегрированы в эту инсталляцию-лабиринт. Картины художника выполнены в его узнаваемой технике, когда новые образы и сюжеты создаются посредством соскабливания слоев краски и создания объема на поверхности картины. Некоторые работы дополнены элементами классической реалистической живописи, деформированной барельефом вырезанных волн и обретающей новое звучание. Посетители увидят как достаточно масштабные работы размерами 152х152 см, так и небольшие – 25х35 см, которые продолжают серии «Внутри» и «Внутри. Дисторшн». Это попытка Потапова исследовать процесс замещения настоящего прошлым, символическую привязанность к событиям, переживаниям прошлых лет.

Весь проект «Ничего другого» – визуализированное размышление автора о коллективной памяти как о процессе совместного забвения, где избавление от старых вещей символизирует освобождение от прошлого и попытку стереть память о нем. И в то же время это рассуждение о подмене настоящего прошлым и ответственности за это. Когда ностальгия по мифическому прошлому оказывается вновь актуальной, как в современном мире, она становится симптомом недовольства, возмущения, непонимания по отношению к настоящему. В этом ключе лабиринт из советской мебели – метафора коллективной памяти и одновременно концентрат личных историй, опустошенных сегодняшним днем. В глобальном же смысле это формальный разговор о концепции вечного возвращения и выявление проблематики культурно-исторической идентичности современной России.

Фото: предоставлено «Сменой»

Владимир Потапов известен своей концептуальной работой с живописью. Его авторству принадлежит ряд серий картин, проблематизировавших поверхность, пространство и материал живописной картины сегодня. Художник получил образование в Институте искусств имени Серебрякова в Волгограде, затем Институт проблем современного искусства и «Свободных мастерских» в Москве, где сейчас живет и работает. Потапов был номинирован на несколько крупных отечественных и международных премий по современному искусству, участвовал и курировал десятки групповых выставок, но вот в Казани свои работы прежде не выставлял ни разу, подчеркнули в Центре современной культуры «Смена».

Фото: предоставоено «Сменой»

Персональные выставки Владимира Потапова проходили в 2015 году в Московском музее современного искусства – «По памяти», в Кунстхалле немецкого города Росток в 2018 году – «Впереди только история», в 2022 году в галерее Crone в Берлине – совместная выставка с Эммануэлем Борнштейном «Yes, chaos». Произведения художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи (Москва), Музея современного искусства (Краков), Московского музея современного искусства, Музея современного искусства PERMM (Пермь), Музея современного искусства имени Сергея Курехина (Санкт-Петербург), Фонда поддержки современного искусства «Cфера» (Москва), в некоторых крупных частных и корпоративных коллекциях.