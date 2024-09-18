«Смена» готовит архитектурно-музыкальную выставку о неслучившихся планах Казани

В Центре современной культуры «Смена» 20 сентября откроется выставка «Восточный стиль». Она представит оригинальную графику, чертежи, планы, объекты, музыкальные композиции и видеоматериалы о трех малоизвестных нереализованных проектах, связанных с Казанью.

Соцгород в Дербышках, Театральная площадь, Моисей Синявер Фото предоставлено «Сменой»

Посетители узнают, каким в 1944 году приглашенный ленинградский архитектор Моисей Синявер представлял и проектировал национальный соцгород ТАССР в поселке Дербышки, который так и не был построен. Услышат неисполненную первую «Татарскую симфонию» Игоря Миклашевского, написанную в 1932 году в Ленинграде. А также увидят, каким графический дизайнер Кирилл Благодатских создал фирменный стиль Национальной библиотеки Татарстана, не получивший реализации при реконструкции здания НКЦ «Казань».

«Мы воссоздадим выставку Синявера „Ленинград и его окрестности в зарисовках”, которая в 1944 году была показана в Центральном музее Татарской АССР — сейчас это Национальный музей Республики Татарстан. Фрагменты неисполненной первой „Татарской симфонии” Игоря Миклашевского будут звучать в записи в пространстве выставки, а в начале октября мы организуем лекцию о творчестве Миклашевского, во время которой фрагменты будут исполнены и вживую. Все эти материалы для выставки нам передали Фонд „Галеев-Прометей”, который с 2023 года стал нашим соседом по зданию, архив Казанского оптико-механического завода и „Галеев-Галерея”. Эскизы нереализованного фирменного стиля Национальной библиотеки Татарстана нам специально для выставки предоставил сам дизайнер Кирилл Благодатских. Он родом из Москвы, но, к сожалению, на открытии выставки лично присутствовать не сможет», — рассказала «Татар-информу» PR-менеджер Центра современной культуры «Смена» Анна Ставниченко.

«Кино для Дербышек», Моисей Синявер Фото предоставлено «Сменой»

Выставка займет пространство «Смены» и Фонда «Галеев-Прометей». Первые экскурсии намечены на 21 и 22 сентября в 14.00, их проведет куратор выставки и сооснователь «Смены» Кирилл Маевский.

Организаторы подчеркивают, что предстоящая выставка «Восточный стиль» — лишь первая часть целой серии экспериментальных музейных проектов, связанных с искусством и культурной историей Казани и Татарстана ХХ века. Так «Смена» решила продолжить книжный краеведческий цикл «Кустода».

Подготовили «Восточный стиль» Центр современной культуры «Смена», «Галеев-Галерея» и Фонд «Прометей» имени Булата Галеева при поддержке Министерства культуры Татарстана и нескольких частных фондов.