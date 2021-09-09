Шмелева: «Стране нужны люди, способные взаимодействовать с искусственным интеллектом»

Развитие талантов у молодежи напрямую связано с повышением качества жизни, считает руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева. Как в Татарстане формируется среда для раскрытия талантов, выяснил ИА «Татар-информ».

«Стране нужны люди, способные взаимодействовать с искусственным интеллектом»

Фото: Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Воспитывать инженеров нужно со школьной скамьи»

Руководитель образовательного центра «Сириус» выступила с интервью в «Известиях», где отметила острую нехватку в регионах качественно подготовленных молодых инженеров. По ее словам, новые технологии на производстве устанавливают иные критерии для «входа в специальность». Шмелева считает, что современному инженеру нужна глубокая, по-настоящему междисциплинарная, теоретическая подготовка. Кроме этого необходимы практические занятия, взятые из рабочих практик современных предприятий.

«Воспитывать будущих инженеров необходимо со школьной скамьи. Когда школьник, студент, аспирант под руководством своего наставника (обязательно прошедшего аттестацию работодателей) ставит перед собой конкретные, но очень важные задачи для повышения качества жизни каждого гражданина России. Это направление работы в «Сириусе» мы называем «научная гражданственность». Мы считаем, что такой подход поможет сформировать сообщество творческих единомышленников, любящих и верящих в Россию», - сказала Елена Шмелева.

«Воспитывать будущих инженеров необходимо со школьной скамьи.» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Эксперт отметила необходимость создания передовых инженерных школ в регионах. По ее мнеию, такое решение позволит создать хорошо оснащенные научно-образовательные центры и лаборатории, на базе которых можно будет развивать междисциплинарные проекты, внедрять новые подходы и практики. В том числе — многомасштабное моделирование, искусственный интеллект и другие. Это также позволит трудоустраивать выпускников, успешно прошедших промежуточную и итоговую аттестацию.

«Очень важно открыть эти 30 инженерных школ для студентов из всех регионов. Чтобы они могли или непосредственно поступать в них, или приезжать на некоторые модули благодаря новым университетским кампусам, строительство которых уже началось. Именно по такой модели мы строим университет «Сириус», который мог бы выступить базовой «ролевой» моделью и методическим центром Минобрнауки по развитию инженерных школ. Россия славится своей инженерной школой. И очень хотелось бы, чтобы эта инициатива могла консолидировать весь инженерный корпус страны», - добавила Шмелева.

«Уровень технологий требует принципиально иных компетенций»

Руководитель образовательного центра «Сириус» считает важной популяризацию в России престижа рабочих профессий. Она отметила ежегодно растущий интерес к ним со стороны школьников.

«Например, в 2001 году после девятого класса на обучение по программам подготовки рабочих и специалистов среднего звена поступал 31% выпускников. А уже в 2020 году доля таких выпускников выросла до 60%. Дело в том, что сейчас меняется и содержание понятия «рабочая профессия», и отношение к ней. Современный уровень технологий требует принципиально иных компетенций», - сообщила Шмелева.

Сегодня работодателям нужны высококлассные техники и инженеры, обладающие компетенциями в работе с автоматизированными и цифровизированными производствами. Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Спикер считает, что на современном рынке труда востребованы не просто рабочие руки. Сегодня работодателям нужны высококлассные техники и инженеры, обладающие компетенциями в работе с автоматизированными и цифровизированными производствами. Нужны люди, способные управлять сложными техническими устройствами, взаимодействовать с искусственным интеллектом. Во многих профессиях, где раньше было достаточно среднего профессионального образования, резко выросли требования к квалификации.

Как сообщил ИА «Татар-информ» гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин, интерес к среднему профессиональному образованию существенно возрос и у школьников Татарстана.

«На наш взгляд эти изменения стали происходить, в том числе благодаря вступлению России в международное движение WorldSkills. Татарстан выступал одним из инициаторов вступления нашей страны в эту организацию. Начиная с 2012 года, активно эта система начала развиваться. Действительно за последний год произошли существенные изменения в системе профобразования. В стране происходит обновление федеральных государственных образовательных стандартов, которые приводятся к мировым и по ним происходит подготовка наших студентов», - сообщил Губайдуллин.

Собеседник «Татар-информ» отметил существенное развитие материально-технической базы колледжей Татарстана, произошедшее благодаря поддержке предприятий. Кроме того, в республике успешно реализуется программа создания ресурсных центров. В регионе за последние годы вложено более 6 млрд рублей в ремонт и оснащение колледжей. Развитие материально-технической базы произошло и благодаря наследию мирового чемпионата WorldSkills, прошедшему в 2019 году в Казани.

«В последние годы мы активно работаем и со школьниками, активно развивается направление WorldSkills-юниоры, когда дети в возрасте 10-16 лет также участвуют в соревнованиях. Мы ведем такую профориентационную работу. Благодаря всему этому наметилась положительная динамика. В среднем по России около 60% выпускников девятых классов поступают в колледжи. Если раньше было принято, что в колледжи и техникумы поступают троечники, то сейчас уже это не так. Средний балл очень большой, и на бюджетные места достигает 4,8», - отметил Губайдуллин.

Эмиль Губайдуллин Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Ударники и отличники теперь идут осознано учиться в колледжи и техникумы, чтобы получить профессию. Конкурс в СПО сравним с конкурсами в ведущие учебные заведения Татарстана, и может составлять восемь человек на место и даже больше. Учиться в колледжах стало престижно.

«Ребятам интересно учиться новым специальностям, потому что помимо стандартных, классических специальностей появилось огромное количество новых компетенций Future skills. Традиционные компетенции перерастают в цифровые. Так, компетенция «технология моды» теперь называется «цифровой модельер». Появляются новые специальности, которые интересны ребятам», - обратил вниманиме гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

Эксперт отметил внимание предприятий к молодым профессионалам. Сегодня работодатели подбирают будущих работников в колледжах, чтобы в будущем не приходилось переобучать выпускников. Предприятия участвуют в программах создания ресурсных центров, помогают им с покупкой современного оборудования, участвуют в формировании образовательных программ. Таким образом, за последние годы в республике произошел «перекос в сторону профессионального образования», выбор которого теперь поддерживают родители молодых людей.

«У школьников есть огромный запрос на занятие наукой»

Елена Шмелева уверена, что у современных школьников, студентов, молодых специалистов есть огромный запрос на занятие наукой, исследовательской деятельностью, практическим применением своих знаний. Если создать и расширить прослойку людей, которые пойдут в фундаментальную науку или в практическую реализацию идей, то Россия станет одной из самых передовых держав.

Елена Шмелева Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Россия — уже безусловный лидер в математике, ядерной физике, материаловедении. Блестящим примером успешной мобилизации академической науки и индустрии стали разработка и производство вакцин против новой коронавирусной инфекции. Россия — первая страна в мире, зарегистрировавшая вакцину против SARS-CoV-2, и это действительно огромный успех», – считает руководитель образовательного центра «Сириус».

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» руководитель «Университета Талантов» Айдар Акмалов сообщил, что в Татарстане проводится немалая работа для повышения интереса молодежи к науке.

«Исследовательская деятельность интересна школьникам и студентам нашей республики. Мы это видим при проведении профильных программ Университета Талантов по модели образовательного центра «Сириус». Программы проходят круглогодично и бесплатно для детей. На 14 или 21 день ученики погружаются в мир исследований и экспериментов вместе с молодыми учеными разных вузов, научных центров и лучших школ. Ребята видят перспективы развития в науке на базе ведущих университетов, расположенных в Татарстане. Главное для них – это возможность решить конкретную проблему», - сообщил Акмалов.

На эти цели направлен проект «Сириус.Лето» по поддержке занятости молодежи. Он был запущен в нашей стране по инициативе Президента России в этом году. С его помощью школьник, например, может найти задачу для проектной работы в следующем учебном году, связанную с актуальными проблемами науки, технологии, бизнеса. Данный проект успешно реализуется и в Татарстане.

«Компании нашей республики активно участвуют в проекте «Сириус.Лето». Они формируют проектные задачи для студентов и школьников. На сегодняшний день подано 57 таких задач. Для их решения заявилось 60 студентов вузов и 321 школьник. Школьники и студенты еще могут заявиться в этот проект», - отметил Акмалов.

Елена Шмелева 10 сентября посетит Татарстан с рабочим визитом. В Казани она примет участие в работе круглого стола «Перспективы развития федеральных училищ олимпийского резерва», встретится с экспертами республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели образовательного центра «Сириус». Также гостья станет участницей круглого стола «Экосистема выявления, сопровождения и закрепления одаренных детей и молодежи в науке, спорте и искусстве» и заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, который пройдет в формате видеоконференцсвязи.