Шмелева: Молодежный симфонический оркестр выгодно выделит Казань в сфере культуры

Молодежный симфонический оркестр в Казани будет долгие годы выделять город уровнем вовлечения представителей молодого поколения в культуру. Таким мнением во время посещения Государственного музея изобразительных искусств РТ поделилась руководитель фонда «Талант и успех», член президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

«Я уверена, мы видим начало большой инициативы в Молодежном симфоническом оркестре, когда мэтры и профессиональные площадки открыты для самых сильных ребят, из которых будет сформирован коллектив. Это своеобразный показатель нынешнего времени. Он будет выгодно отличать Казань на долгие годы развития профессиональных сред, связанных с историей, истоками и культурным потенциалом, но при этом современных, молодых и динамичных», — заметила Елена Шмелева.

При организации среды для развития талантливой молодежи в сфере культуры важно обращать внимание на профессиональные программы подготовки. В частности, нужно предоставлять деятелям искусств отсрочку от армии, которая позволит выпускникам колледжей переходить на следующую ступень образования, подчеркнула она.

«Собирая предложения в народную программу „Единой России“, мы обязательно включим в нее программу комплексного развития и сопровождения тех, кто показывает выдающиеся результаты в сфере искусства», — добавила Шмелева.

Она посетила Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, где осмотрела выставку, посвященную собору Казанской иконы Божией Матери, и экспонаты из коллекции самого ГМИИ РТ.

Кроме того, в музее выступили студенты Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева. Среди выступавших были артистки, игравшие на органе и арфе, а также ансамбль скрипачей.

Отдельно Шмелева поинтересовалась, насколько успешно реализуется в Татарстане программа «Пушкинской карты». По словам заместителя министра культуры РТ Юлии Адгамовой, сейчас студенты активно оформляют новую карту, а количество мероприятий и учреждений, доступных по ней, — одно из самых больших в стране.