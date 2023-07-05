Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Смартфоны для ежедневных задач со скидкой до 5 000 рублей в билайне
До 31 июля в офисах продаж билайна популярные модели смартфонов брендов Infinix, TECNO или Honor вместе с бонусными рублями и дополнительными аксессуарами можно приобрести на специальных условиях. Выгода такого комплекта может составить до 5 000 рублей — точный размер скидки зависит от выбранной модели устройства.
В акции участвуют более 50 девайсов, что позволяет подобрать смартфон, отвечающий любым вашим ежедневным запросам и бюджету. Одним из интересных предложений является Infinix НОT 30. Он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, которого хватит на 38 часов в режиме голосового вызова или на 168 часов прослушивания музыки. Смартфон обладает 6,78-дюймовым дисплеем, тонким корпусом и производительным процессором, 50-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Все эти характеристики делают модель подходящей как для общения и работы, так и для развлечений. Стоимость комплекта с Infinix НОT 30 с бонусными рублями на услуги связи и аксессуарами составит 12 490 р., цена этого же смартфона без акции — 13 990 р.
Участие в акции могут принять новые и действующие клиенты билайна. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат вам выбрать дополнительные товары или услуги, а также оформить SIM-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если вы уже являетесь абонентом оператора, они придут сразу на ваш номер. Бонусные рубли можно потратить на услуги связи в течение 18 месяцев.
Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступны по ссылке.
Сделайте свой выбор, получите выгоду от покупки и наслаждайтесь новым смартфоном вместе с билайн!
Реклама: beeline.ru
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»