Смартфон как терминал: с приложением от Ак Барс Банка выездная торговля станет проще

С мобильным приложением «Эквайринг в телефоне» от Ак Барс Банка торговые точки могут принимать бесконтактные платежи с помощью телефона — покупателю достаточно просто приложить к нему карту или отсканировать QR-код СБП. Зачисление денег – день в день.

Технология подходит предпринимателям с расчетным счётом в Ак Барс Банке и смартфоном на базе Android со встроенным модулем NFC. Клиентам банка необходимо подключить эквайринг через Ак Барс Бизнес Драйв, скачать приложение «Эквайринг в телефоне» от Ак Барс Банка и авторизоваться в нём.

«Приложение от Ак Барс Банка — это альтернатива POS-терминалу для малого, микро- и сезонного бизнеса, выездной торговли. Особенно удобным решение будет для тех, кто ведет торговлю на Сабантуях, ярмарках и других праздничных городских и районных мероприятиях. Решение позволит клиентам банка сэкономить на покупке и аренде терминального оборудования. Приложение можно установить на смартфоны всех кассиров», - отметил Алексей Митькин, руководитель направления по работе с сегментом торгового ритейла Ак Барс Банка.

Подключить и отключить эквайринг можно в несколько кликов без посещения офиса и подписания бумаг. Начните принимать платежи с помощью приложения прямо в день регистрации.

Узнать подробности и подключить сервис можно по ссылке.

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