Смарт-тренажеры, фандоматы для пластика и муралы: какие дворы отремонтируют в Казани

В Казани продолжается благоустройство территорий по программе «Наш двор»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Большинство дворов ни разу не ремонтировались с советских времен»

Республиканская программа «Наш двор» запущена в 2020 году. Это одна из важнейших программ в Татарстане, которая затрагивает большое количество жителей, рассказал на деловом понедельнике руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Большинство дворов ни разу не ремонтировались с советских времен. Уверен, что со временем все дворовые территории станут едины по комфортности. Благодаря участию жителей дворы получаются не под копирку, а со своей индивидуальностью», – заявил он.

С начала действия программы «Наш двор» в Советском районе Казани было благоустроено 226 дворов, где проживает более 100 тыс. жителей. В этом году обустроят еще 61 двор, сообщил первый заместитель главы администрации Советского района Казани Андрей Яковлев.

«Благоустройством мы охватим около 22 тыс. жителей, проживающих в 121 многоквартирном доме. На сегодня в 30 дворах завершены дорожные работы, в 26 дворах завершился монтаж опор освещения. Установлено 536 малых архитектурных форм», – заметил он.

В этом году в Советском районе обустроят 61 двор, сообщил Андрей Яковлев Фото: kzn.ru

Во дворе, расположенном между домами на улице Губкина, 1, 3, 5 и Сибирский тракт, 4, появится футбольное поле. А на Карбышева, 15, 17 и Зорге, 18 создадут футбольное поле и установят комплекс спортивных тренажеров. Во дворах по улице Парковая, 21, 27 и на Космонавтов, 36, 38 будет сделана стритбольная площадка.

«Параллельно ведется демонтаж незаконных объектов, которые мешают строительству»

За время действия программы в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани благоустроено 167 дворов на сумму 2,6 млрд рублей. В этом году планируется обустроить 50 придомовых территорий, сказал глава администрации этих районов Ренат Шамсутдинов.

«Возможность гулять, отдыхать, заниматься спортом и проводить время с семьей на придомовых территориях получили более 116 тыс. казанцев, проживающих в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах. В этом году перемен ждут свыше 34 тыс. жителей», – подчеркнул он.

Возможность гулять, отдыхать, заниматься спортом и проводить время с семьей на придомовых территориях получили более 116 тыс. казанцев Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Так, по программе будет обновлено 135 тыс. кв. метров асфальта, смонтировано 1277 светильников, заменено 747 опор освещения. Кроме того, будут созданы детские площадки и воркаут-зоны, а также площадки для сбора ТКО. Общая сумма вложений составит около 1 млрд рублей.

Работы уже завершены в 12 дворах, 23 двора находятся в процессе благоустройства. В ближайшее время начнется ремонт еще 15 дворов.

«Параллельно ведется демонтаж незаконных объектов, которые мешают строительству. Уже 16 гаражей демонтированы и ликвидированы две нелегальные стоянки. Решается вопрос сноса еще шести гаражей. Рассматривается возможность ликвидации капитальных аварийных строений, расположенных в зоне домов №11 и 11а по улицам Апастовская и Зорге в жилом массиве Кадышево», – отметил Шамсутдинов.

В Кировском и Московском районах благоустроят более 60 дворов

По программе «Наш двор» в Кировском и Московском районах в этом году запланировано благоустройство 66 дворов. Территории будут обновлены более чем для 18 тыс. жителей. На данный момент отремонтировано 26 дворов, на 18 работы ведутся. Еще в 22 дворах работы запланированы.

«Во дворах будет установлено 1106 малых архитектурных форм, а это детское и спортивное оборудование, уличная мебель, хозяйственно-бытовые площадки, парковочные барьеры, площадки для сбора ТКО», – сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

Владимир Жаворонков: «Во дворах будет установлено детское и спортивное оборудование, уличная мебель, хозяйственно-бытовые площадки, парковочные барьеры, площадки для сбора ТКО» Фото: kzn.ru

По его словам, в благоустроенных дворах станет светло и безопасно за счет установки дополнительного освещения. В 34 дворах эти работы завершены, в четырех – ведутся, а в 28 начнутся летом.

Во дворе, объединяющем дома №23 по улице Воровского и №34 по улице Профессора Мухамедьярова, установят фандомат для сбора вторсырья. Это будет сделано впервые в рамках благоустройства. Он будет заряжаться от солнечных панелей на кровле одного из домов.

«Благоустройством этого двора заканчивается комплекс работ по ремонту асфальта всего квартала между улицами Декабристов, Академика Королева и Воровского. Во дворе заменят аварийные зеленые насаждения. Взамен тополя и клена высадят новые деревья и кустарники с максимальным поглощением углекислого газа. Это создаст экологический островок в уже развитой городской инфраструктуре», – заметил Жаворонков.

Еще одной особенностью этой территории станут смарт-тренажеры. Во время занятий спортом на них можно будет зарядить электронные устройства. Кроме того, вблизи дошкольных учреждений здесь установят дополнительное видеонаблюдение.

Во время занятий спортом на смарт-тренажерах можно будет зарядить электронные устройства Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Еще один двор, который отметил докладчик, расположен по улице Ферганская, 1. «Поскольку название этой улицы связано с одним из центров древней культуры Узбекистана, благоустройство двора будет выполнено в восточном стиле. В настоящее время идет согласование эскиза мурала, который появится на фасаде соседнего дома по улице Красикова», – подчеркнул он.

В 2025-2026 годах в Кировском и Московском районах планируется благоустроить еще 111 дворов. В том числе в следующем году отремонтируют 50 дворов.

В Казани отремонтируют квартал размером с 14 футбольных полей

За четыре года в Вахитовском и Приволжском районах Казани благоустроили 282 двора. В них расположены 447 домов, в которых проживают около 100 тыс. жителей. В этом году отремонтируют еще 77 дворов, где находится 112 домов. В них проживают 20 тыс. жителей.

«На данный момент работы выполнены на 36 объектах, продолжаются еще на 16 дворовых территориях. В 25 дворах к работам приступят в течение месяца», – сказал исполняющий обязанности главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Айрат Ахмадуллин.

«В этом квартале удалось совместить проект «Дорога в школу» с программой «Наш двор» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Примером комплексного благоустройства он назвал квартал по улицам Хади Такташа, Назарбаева, Салимжанова и участка улицы Туфана Миннуллина. Новый красивый двор получат более 7 тыс. человек, среди которых четверть – дети, посещающие две школы и три детских сада.

«В этом квартале удалось совместить проект “Дорога в школу” с программой “Наш двор”. Здесь впервые проложат новые дорожки протяженностью 5 км, а для безопасности установят 226 опор освещения», – заявил докладчик.

Кроме того, установят 12 игровых площадок, шесть спортплощадок с воркаут-комплексами и динамическими тренажерами. Появятся также площадки для игры в стритбол, зоны отдыха, придомовая рекреационная зона. Для водителей количество парковочных мест увеличится на сто.

Айрат Ахмадуллин: «На данный момент работы выполнены на 36 объектах, продолжаются еще на 16 дворовых территориях. В 25 дворах к работам приступят в течение месяца» Фото: kzn.ru

«Общая площадь работ в квартале составляет 98 тыс. кв. метров. Это сопоставимо с 14 футбольными полями. На сегодня работы выполнены на 75%», – подчеркнул Ахмадуллин.

Он добавил, что жители дворов по улице Зорге, 93, 93а и 95 сейчас собирают пластиковые крышки для создания велопарковок из переработанного пластика. «На стенах дома №89 по улице Зорге и на трансформаторной подстанции появятся муралы. На граффити будут изображены семьи с посланиями друг другу», – отметил и.о. главы администрации районов.

Новый детский парк на набережной Казанки назовут «Елмай»

В Казани благоустраивают не только дворы, но общественные пространства. «Один из приоритетных проектов этого года – новый детский парк на набережной Казанки. Он строится в рекордные сроки», – заявил Рустем Гафаров.

Один из приоритетных проектов этого года – новый детский парк на набережной Казанки. Он строится в рекордные сроки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня стало известно, как назовут детский парк, который откроется 30 августа. Большинство голосов по результатам опроса получило наименование «Елмай» (радость и искренность), сообщила директор Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

Голосование за название будущего парка проходило с 28 июня по 12 июля на официальном портале мэрии города. В опросе было представлено пять наименований. На втором месте по популярности оказался «Айда парк/Ай-Да парк!» (самый классный парк), на третьем – «Су баласы/Дети воды», на четвертом – «Юл(а)» (путь, направление), на пятом – «Уен /Игра».

Всего в голосовании приняли участие 6383 казанца, которые в том числе предложили собственные варианты, отметила спикер.

«Сегодня в парке завершаются монолитные работы, обустраиваются сети ливневой канализации, электроснабжения, освещения. Организуются системы водоотведения. Постепенно устанавливается детское оборудование и высаживаются деревья. Идут работы по монтажу кровли и отделке будущего павильона. Подготовлено бетонное основание дорожек для укладки брусчатки», – подчеркнула Латыпова.

Большинство голосов по результатам опроса получило наименование «Елмай», сообщила Айгуль Латыпова Фото: kzn.ru

Кроме того, по ее словам, прорабатывается навигация и фирменный стиль парка, которые будут отражать детскую тематику.

Парк «Елмай» площадью 3,4 гектара расположится между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой РТ.