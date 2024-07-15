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Смарт-тренажеры, фандоматы для пластика и муралы: какие дворы отремонтируют в Казани
В Казани продолжается благоустройство территорий по программе «Наш двор». Планируемые работы обсуждаются с жителями. Сколько дворов отремонтируют в районах Казани в этом году и какое название получит новый детский парк, стало известно на деловом понедельнике. Подробнее – в материале «Татар-информа».
«Большинство дворов ни разу не ремонтировались с советских времен»
Республиканская программа «Наш двор» запущена в 2020 году. Это одна из важнейших программ в Татарстане, которая затрагивает большое количество жителей, рассказал на деловом понедельнике руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.
«Большинство дворов ни разу не ремонтировались с советских времен. Уверен, что со временем все дворовые территории станут едины по комфортности. Благодаря участию жителей дворы получаются не под копирку, а со своей индивидуальностью», – заявил он.
С начала действия программы «Наш двор» в Советском районе Казани было благоустроено 226 дворов, где проживает более 100 тыс. жителей. В этом году обустроят еще 61 двор, сообщил первый заместитель главы администрации Советского района Казани Андрей Яковлев.
«Благоустройством мы охватим около 22 тыс. жителей, проживающих в 121 многоквартирном доме. На сегодня в 30 дворах завершены дорожные работы, в 26 дворах завершился монтаж опор освещения. Установлено 536 малых архитектурных форм», – заметил он.
Во дворе, расположенном между домами на улице Губкина, 1, 3, 5 и Сибирский тракт, 4, появится футбольное поле. А на Карбышева, 15, 17 и Зорге, 18 создадут футбольное поле и установят комплекс спортивных тренажеров. Во дворах по улице Парковая, 21, 27 и на Космонавтов, 36, 38 будет сделана стритбольная площадка.
«Параллельно ведется демонтаж незаконных объектов, которые мешают строительству»
За время действия программы в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани благоустроено 167 дворов на сумму 2,6 млрд рублей. В этом году планируется обустроить 50 придомовых территорий, сказал глава администрации этих районов Ренат Шамсутдинов.
«Возможность гулять, отдыхать, заниматься спортом и проводить время с семьей на придомовых территориях получили более 116 тыс. казанцев, проживающих в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах. В этом году перемен ждут свыше 34 тыс. жителей», – подчеркнул он.
Так, по программе будет обновлено 135 тыс. кв. метров асфальта, смонтировано 1277 светильников, заменено 747 опор освещения. Кроме того, будут созданы детские площадки и воркаут-зоны, а также площадки для сбора ТКО. Общая сумма вложений составит около 1 млрд рублей.
Работы уже завершены в 12 дворах, 23 двора находятся в процессе благоустройства. В ближайшее время начнется ремонт еще 15 дворов.
«Параллельно ведется демонтаж незаконных объектов, которые мешают строительству. Уже 16 гаражей демонтированы и ликвидированы две нелегальные стоянки. Решается вопрос сноса еще шести гаражей. Рассматривается возможность ликвидации капитальных аварийных строений, расположенных в зоне домов №11 и 11а по улицам Апастовская и Зорге в жилом массиве Кадышево», – отметил Шамсутдинов.
В Кировском и Московском районах благоустроят более 60 дворов
По программе «Наш двор» в Кировском и Московском районах в этом году запланировано благоустройство 66 дворов. Территории будут обновлены более чем для 18 тыс. жителей. На данный момент отремонтировано 26 дворов, на 18 работы ведутся. Еще в 22 дворах работы запланированы.
«Во дворах будет установлено 1106 малых архитектурных форм, а это детское и спортивное оборудование, уличная мебель, хозяйственно-бытовые площадки, парковочные барьеры, площадки для сбора ТКО», – сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.
По его словам, в благоустроенных дворах станет светло и безопасно за счет установки дополнительного освещения. В 34 дворах эти работы завершены, в четырех – ведутся, а в 28 начнутся летом.
Во дворе, объединяющем дома №23 по улице Воровского и №34 по улице Профессора Мухамедьярова, установят фандомат для сбора вторсырья. Это будет сделано впервые в рамках благоустройства. Он будет заряжаться от солнечных панелей на кровле одного из домов.
«Благоустройством этого двора заканчивается комплекс работ по ремонту асфальта всего квартала между улицами Декабристов, Академика Королева и Воровского. Во дворе заменят аварийные зеленые насаждения. Взамен тополя и клена высадят новые деревья и кустарники с максимальным поглощением углекислого газа. Это создаст экологический островок в уже развитой городской инфраструктуре», – заметил Жаворонков.
Еще одной особенностью этой территории станут смарт-тренажеры. Во время занятий спортом на них можно будет зарядить электронные устройства. Кроме того, вблизи дошкольных учреждений здесь установят дополнительное видеонаблюдение.
Еще один двор, который отметил докладчик, расположен по улице Ферганская, 1. «Поскольку название этой улицы связано с одним из центров древней культуры Узбекистана, благоустройство двора будет выполнено в восточном стиле. В настоящее время идет согласование эскиза мурала, который появится на фасаде соседнего дома по улице Красикова», – подчеркнул он.
В 2025-2026 годах в Кировском и Московском районах планируется благоустроить еще 111 дворов. В том числе в следующем году отремонтируют 50 дворов.
В Казани отремонтируют квартал размером с 14 футбольных полей
За четыре года в Вахитовском и Приволжском районах Казани благоустроили 282 двора. В них расположены 447 домов, в которых проживают около 100 тыс. жителей. В этом году отремонтируют еще 77 дворов, где находится 112 домов. В них проживают 20 тыс. жителей.
«На данный момент работы выполнены на 36 объектах, продолжаются еще на 16 дворовых территориях. В 25 дворах к работам приступят в течение месяца», – сказал исполняющий обязанности главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Айрат Ахмадуллин.
Примером комплексного благоустройства он назвал квартал по улицам Хади Такташа, Назарбаева, Салимжанова и участка улицы Туфана Миннуллина. Новый красивый двор получат более 7 тыс. человек, среди которых четверть – дети, посещающие две школы и три детских сада.
«В этом квартале удалось совместить проект “Дорога в школу” с программой “Наш двор”. Здесь впервые проложат новые дорожки протяженностью 5 км, а для безопасности установят 226 опор освещения», – заявил докладчик.
Кроме того, установят 12 игровых площадок, шесть спортплощадок с воркаут-комплексами и динамическими тренажерами. Появятся также площадки для игры в стритбол, зоны отдыха, придомовая рекреационная зона. Для водителей количество парковочных мест увеличится на сто.
«Общая площадь работ в квартале составляет 98 тыс. кв. метров. Это сопоставимо с 14 футбольными полями. На сегодня работы выполнены на 75%», – подчеркнул Ахмадуллин.
Он добавил, что жители дворов по улице Зорге, 93, 93а и 95 сейчас собирают пластиковые крышки для создания велопарковок из переработанного пластика. «На стенах дома №89 по улице Зорге и на трансформаторной подстанции появятся муралы. На граффити будут изображены семьи с посланиями друг другу», – отметил и.о. главы администрации районов.
Новый детский парк на набережной Казанки назовут «Елмай»
В Казани благоустраивают не только дворы, но общественные пространства. «Один из приоритетных проектов этого года – новый детский парк на набережной Казанки. Он строится в рекордные сроки», – заявил Рустем Гафаров.
Сегодня стало известно, как назовут детский парк, который откроется 30 августа. Большинство голосов по результатам опроса получило наименование «Елмай» (радость и искренность), сообщила директор Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.
Голосование за название будущего парка проходило с 28 июня по 12 июля на официальном портале мэрии города. В опросе было представлено пять наименований. На втором месте по популярности оказался «Айда парк/Ай-Да парк!» (самый классный парк), на третьем – «Су баласы/Дети воды», на четвертом – «Юл(а)» (путь, направление), на пятом – «Уен /Игра».
Всего в голосовании приняли участие 6383 казанца, которые в том числе предложили собственные варианты, отметила спикер.
«Сегодня в парке завершаются монолитные работы, обустраиваются сети ливневой канализации, электроснабжения, освещения. Организуются системы водоотведения. Постепенно устанавливается детское оборудование и высаживаются деревья. Идут работы по монтажу кровли и отделке будущего павильона. Подготовлено бетонное основание дорожек для укладки брусчатки», – подчеркнула Латыпова.
Кроме того, по ее словам, прорабатывается навигация и фирменный стиль парка, которые будут отражать детскую тематику.
Парк «Елмай» площадью 3,4 гектара расположится между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой РТ.
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