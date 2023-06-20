Слюсарь о Ту-214: Наша задача — к 2025 году производить десять самолетов в год

К 2025 году Казанский авиационный завод, филиал ПАО «Туполев», должен производить десять среднемагистральных авиалайнеров Ту-214 в год. В дальнейшем производство необходимо будет нарастить до 20 машин, рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью ТАСС.

«До этого мы делали один-два самолета в год в интересах спецзаказчиков. Сейчас нам нужно выйти на десять, а дальше на 20 самолетов в год», — констатировал собеседник агентства. И конкретизировал, к какому времени этот результат должен быть достигнут: «Наша задача — к 2025 году выйти на десять самолетов в год».

По словам Слюсаря, Казанский авиазавод ждет «целая программа технического перевооружения». Необходимо «расшитие узких мест технологических по предприятию, по оборудованию, по найму персонала и по работе с кооперацией», пояснил он.

Фото: kremlin.ru

Относительно деталей, которые требуется импортозаместить для производства Ту-214, глава ОАК уточнил, что «перечень их невелик», но таковые всё же существуют («например, часть интерьерного оборудования»).

О планируемом увеличении производства Ту-214 до десяти машин в год и возможном — до 20 ранее сообщил Раис Татарстана и председатель совета директоров «Туполева» Рустам Минниханов.

Расширение производства предполагает обновление станочного парка, приобретение нового высокопроизводительного оборудования, изготовление и монтаж дублеров стапельно-сборочной оснастки, увеличение пропускной способности линии окончательной сборки и дооснащение летно-испытательной станции.