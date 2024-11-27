«Слышать глазами»: 11 работников Нацмузея РТ освоили язык жестов

Два инклюзивных проекта «Слышать глазами» и «Музей на выезде» презентуют в Национальном музее РТ 3 декабря. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут изучить историю и культуру Татарстана благодаря языку жестов и новому видеогиду. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Нацмузея РТ.

«Презентация пройдет в Международный день инвалидов в ходе традиционной акции „Искусство добра“. В декаду инвалидов — с 1 по 10 декабря — в Национальном музее и его филиалах будут организованы экскурсии, концерты и лекции для людей с ОВЗ», — рассказали в пресс-службе.

Проект «Слышать глазами» появился при поддержке Фонда президентских грантов совместно с Благотворительным фондом «Милосердие в образовании» и включает два направления, в том числе обучающий курс по русскому жестовому языку для музейных сотрудников. Специалисты на протяжении шести месяцев изучали основы коммуникации с глухими и слабослышащими людьми.

«Курс прошли 11 человек – сотрудники головного музея и филиалов. Языку жестов музейных работников обучали специалисты ТИСБИ», – пояснила менеджер специальных и выставочных проектов Нацмузея РТ Анастасия Мокрополова.

В конце обучения слушатели разработали собственные программы. К примеру, тематические экскурсии по основной экспозиции Национального музея и его филиалов для глухих и слабослышащих посетителей.

«Проект нужный и полезный. В октябре к нам уже приходили группы, для которых на жестовом языке мы провели экскурсии», – добавила собеседница.

Кроме того, создан видеогид на русском жестовом языке. Сотрудники музея и специалисты по сурдокоммуникации адаптировали тексты о 50 музейных экспонатах. Видеоэтикетками снабжены 45 самых интересных предметов из экспозиции музея и филиалов.