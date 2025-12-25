«Служу как надо»: родные пропавшего без вести в Афгане откликнулись на материал о нем

На статью журналиста «Татар-информа» Дмитрия Киселева, в которой был опубликован список без вести пропавших в Афганистане уроженцев Татарстана и солдат-татар, отозвались родственники одного из них. Они рассказали агентству, каким был Ринат Шакиров, а также поделились, что не теряют надежды выяснить, что же с ним произошло.





«Никогда не знаешь, чем закончатся поиски без вести пропавшего солдата»

После публикации моего журналистского расследования о том, где и при каких обстоятельствах в Афганистане пропали 13 солдат-татар и уроженцев Татарстана, неожиданно пришел отклик от семьи одного из солдат из опубликованного списка. Напомню, материал назывался «Оставшиеся на войне»: татары и татарстанцы, пропавшие без вести в Афганистане».

«Пишет вам Набиуллина Элина, племянница Рината Шакирова. Наткнулась в интернете совершенно случайно, когда моя мама и ее сестра обсуждали их брата, без вести пропавшего и упомянутого в статье, – Шакирова Рината Римовича. Как оказалось, информацию о том, что он был в плену, им не сообщил никто. Подскажите, пожалуйста, в каких источниках Вы нашли информацию. Матери Рината сейчас 91 год. Она до сих пор живет надеждой, что ее сын жив, как надеется и вся наша семья», – говорилось в письме.

Такие отклики на материалы приходят крайне редко. С одной стороны, в этом случае журналисту повезло, потому что он имеет возможность получить подлинники документов, которые хранятся в семейных архивах, и это дает надежду, что поиск будет успешным. С другой стороны, когда берешься за новое расследование о судьбе солдата, который числится пропавшим без вести более 40 лет, понимаешь все трудности работы с неоцифрованными архивами Министерства обороны и источниками в Афганистане.

И самое главное – ты никогда не можешь быть уверенным в успехе поиска. Вариантов достаточно много. Да, большинство этих солдат действительно погибли, оставшись верными долгу и присяге. Но есть и те, для кого Афганистан стал новым домом. Руководствуясь личными мотивами или сложившимися обстоятельствами, они приняли ислам, обзавелись семьями, бизнесом и не хотят ни контактировать с родными, ни возвращаться на Родину. Они хотят, чтобы о них забыли и оставили в покое. Что в таких случаях сообщать родителям, которые все это время ждут и верят, что их сыновья живы и их найдут или хотя бы выяснят обстоятельства их гибели?

Были и примеры, когда солдат, находящихся в плену, вербовали представители иностранных разведок. Они меняли свои имена на афганские, а сейчас, по окончании работы, проживают в США или в какой-то другой стране под вымышленными именами и тоже не желают разглашения подробностей их биографии.

Поиск осложняется и противоречиями фактов и обстоятельств, при которых солдат пропал без вести. Сведения о нем в официальных отчетах Министерства обороны СССР и показаниях документальных источников, свидетелей событий с афганской стороны сильно разнятся.

Кроме того, попавшие в плен солдаты на допросах нередко называли себя другими именами и фамилиями, скрывая настоящие. Проблем моральных, бюрократических и технических, с которыми сталкиваешься, когда берешься узнать судьбу еще одного без вести пропавшего, очень и очень много. Но желание рассказать родным и близким солдата подробности его последнего боя, а возможно, и его дальнейшую судьбу – огромное. И ты берешься за любую возможность установить истину, какой бы она ни была.

«Ринат на вокзале обнял меня и сказал: ‘’Я вернусь’’»

Ринат Шакиров – простой парень из небольшого городка Ангрен Ташкентской области Узбекской ССР. Он мало чем отличался от других городских мальчишек. Очень любил маму, братьев и сестер.

Старший брат Рафик, показывая фото Рината, вспоминает: «Мы были очень близки с Ринатом. Постоянно играли вместе, катались на велосипедах и мотоциклах. Я даже назвал в честь брата своего старшего сына, который стал мастером спорта по самбо. Сам Ринат занимался карате, сдал на красный пояс. Не было в районе человека, кто плохо бы отозвался о Ринате».

По воспоминаниям младшей сестры Раисы, Ринат всегда заботился о сестрах, защищал слабых и не терпел несправедливости.

«Он был очень подвижный. Еще мальчишкой залез на самое высокое дерево – упал и сломал руку. Катал на велосипеде меня и подружек. Девушки души в нем не чаяли, но была у него единственная – Жанна. Всегда находился в хорошей компании. В Ангрене самыми близкими друзьями у него были Алан и Таймураз. Учился в спортивной школе, потом пошел сдавать на права, хотел быть водителем», – вспоминает Раиса.

Одна из племянниц Рината рассказала, как Ринат помогал ей делать домашнее задание: «Надо было нарисовать любого героя из мультфильма, он мне нарисовал Буратино, я тогда за него получила пятерку. Умел найти выход из самой сложной ситуации. Как-то лежала в больнице. Ринат с братом Рафиком приехали. В больницу их не пустили, так они каким-то образом смогли все равно пройти и передали вкусности».

Мама Рината, Зария Гафуровна, очень любила сына. Даже спустя 40 лет после получения извещения о том, что Ринат пропал без вести, она берет его портрет, который стоит на самом видном месте в доме, и плачет.

«У меня пятеро детей. Ринат был вторым. Он был очень послушным, почтительным и ласковым. Учился в школе хорошо, педагоги его хвалили, думал о будущем. Я всегда гордилась Ринатом и другими своими детьми. Вырастить хороших людей – это счастье для любой матери», – рассказывает Зария Гафуровна.

Она часто вспоминает тот день, когда видела сына в последний раз.

«Провожала в армию, как-то на сердце было неспокойно. Ринат на вокзале обнял меня и сказал: ‘’Я вернусь’’. Извещение о том, что сын пропал без вести, конечно, меня сильно подорвало. Из Афганистана сын много писал. Письма были трепетные, он всегда заботился о моем здоровье и спокойствии. В честь Рината назвали одного из внуков. И, знаете, по характеру он похож на него. Такой же ласковый и добрый. Я рассказываю своим внукам и правнукам о его подвиге. Память о нем живет в нашей семье и передается из поколения в поколение», – рассказала Зария Гафуровна.

«Служу нормально, как надо»

Военная служба для Рината Шакирова началась в мае 1981 года. В начале он был направлен в Туркестанский военный округ, автобат учебного подразделения младших командиров в Ашхабаде. После его окончания, в октябре 1981 года, уже младшим сержантом Ринат с другими новобранцами вышел на бетонку аэродрома Кабул, где некоторое время провел на пересыльном пункте, пока за ним не приехали «покупатели» из 177-го полка 108-й дивизии. Штаб части дислоцировался в поселке Джабаль-Уссарадж, у самого входа в ущелье Уланг.

Зона ответственности подразделения насчитывала около 100 километров. Именно здесь проходила стратегически важная дорога к перевалу Саланг. Все это говорило о том, что спокойной службы у бойца точно не будет.

«Служу нормально, как надо. Мама и папа, марш 500 километров проехал на машине ГАЗ-66, самочувствие нормальное. После марша меня поставили каптерщиком, так что времени стало больше», – писал родным Ринат в одном из писем.

Иногда в составе колонн Ринат выезжал на агитационно-пропагандистские мероприятия к местному населению. Таким был и агитационный рейд 24 июня 1982 года. По официальной версии особого отдела части, который расследовал это пришествие, машина Рината Шакирова на одной из переправ через реку перевернулась, была мгновенно снесена сильным течением на глубину и затонула. Те, кто был в кабине, попытались выбраться. Но у полностью экипированных для боя бойцов в ледяной воде, со сбивающим с ног течением и катящимися по дну крупными камнями, не было никаких шансов на спасение.

Как гласят документы следственной проверки, товарищи, оставшиеся на берегу, бросились вниз по течению, надеясь вытащить бойцов. Однако в этом месте река переходила в водопад с сильными водоворотами. Тело одного из утонувших бойцов нашли значительно дальше от места аварии. А заместителя командира взвода, сержанта Рината Шакирова найти не удалось – ни живым, ни мертвым. Согласно записи во Всесоюзной книге памяти – пропал без вести в провинции Парван.

Информация о том, что Ринат Шакиров попал в лагеря для военнопленных, документально не подтверждена

Сложившаяся сегодня военная и политическая обстановка в Исламском эмирате Афганистан сильно затрудняет поиск документальных свидетельств, которые могли бы существенно помочь в журналистском расследовании по Ринату Шакирову. Афганские контакты неохотно идут на разговор, предпочитая по разным причинам хранить молчание. Большинство же показаний тех афганцев, которые в поиске финансовой выгоды, а за информацию так или иначе приходится платить, излагают свою версию событий, при проверке оказывались неправдой.

Остается надеяться на то, что возникнут какие-то новые возможности для идентификации события. Найдутся свидетели или откроется какая-то новая информация о местопребывании советских военнопленных. Около двух лет назад сотрудники Российского делового центра в Кабуле в афганской провинции Панджшер обнаружили остатки тюрьмы, где содержались взятые в плен советские солдаты и бойцы Демократической Республики.

По словам местных жителей, принадлежала тюрьма одному из самых известных полевых командиров, которые противостояли советским войскам, Ахмад Шаху Масуду. В ней содержали более 100 взятых в плен советских солдат и бойцов Демократической Республики Афганистан. Она являлась своего рода перевалочным пунктом. Далее солдат отправляли в лагеря Пакистана. Так же могли обменять их на деньги или на своих бойцов, находившихся в плену у правительственных войск ДРА.

При угрозе захвата лагеря советскими войсками заключенных выводили из камер и по приказу Масуда расстреливали. Их останки находятся там же. Данную информацию подтверждает и член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести при Президенте РФ Александр Лаврентьев. К сожалению, более детального расследования провести не получилось. Как не получилось установить и списки военнослужащих, содержавшихся в этой тюрьме.

Сегодня в списках пропавших без вести в ходе военных действий в Афганистане числится 263 человека. Раньше их было гораздо больше – поисковая работа хоть с переменным успехом, но идет. Может быть, и судьба Рината Шакирова, который, по информации Министерства обороны СССР, утонул, а по неподтвержденной информации, после пленения отрядами полевого командира Гульбеддина Хекматияра какое-то время был в лагере военнопленных в пакистанском Пешаваре, тоже прояснится.

К большому сожалению, сегодня о пропавших без вести солдатах в Афганистане, как и о самой войне, практически не вспоминают. Это понятно: прошло 36 лет и самому молодому участнику событий уже больше 50 лет. Время проходит, но не должны уйти в забвение имена героев той войны. Эта память без срока давности. Хочется верить, что останки тех советских солдат, которых еще можно найти, вернутся и Родина отдаст дань памяти их мужеству и подвигам, достойно похоронив их с воинскими почестями в родной земле. Они это заслужили.

Фото: семейный архив Элины Набиуллиной