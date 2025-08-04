«Служить людям, городу, стране»: ветеран СВО начал работу в Совете Бугульминского района

Ветеран специальной военной операции Владимир Смирнов приступил к работе в Совете Бугульминского муниципального района. Это стало возможным благодаря участию бойца в программе «Батырлар. Герои Татарстана». Его наставником стал руководитель исполнительного комитета района Дамир Фаттахов.

Смирнов будет заниматься вопросами цифровизации, электронного обеспечения и программирования. Как отметил Дамир Фаттахов на еженедельном совещании, этот шаг не только помогает бойцам СВО вернуться к мирной жизни, но и усиливает работу муниципалитетов.

«Это первый опыт и для нашей команды, когда ветеран СВО, победитель проекта «Батырлар. Герои Татарстана» начинает работу на благо района. Но это очень важный, значимый опыт, который позволяет нам максимально качественно интегрировать ветеранов СВО в привычную жизнь, создать условия для их самореализации – с одной стороны, а с другой – усилить муниципальную команду крепкими специалистами, которые не понаслышке знают, что такое служить, служить людям, своему городу, своей стране», – подчеркнул Фаттахов и пожелал Владимиру успешной работы.

Владимир Смирнов окончил Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Работал оперуполномоченным в отделе уголовного розыска управления МВД России по Казани. В 2022 году, уже имея успешную карьеру в гражданской службе, добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции. Там он прошел непростой путь и теперь возвращается в родной регион в новом качестве – как специалист и гражданин, продолжающий служение обществу.

Программа обучения «Батырлар. Герои Татарстана», реализуемая по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова, стала региональным аналогом федерального проекта «Время героев». Она нацелена на социализацию и развитие личного потенциала участников СВО. В рамках программы бойцы проходят обучение, получают поддержку наставников и начинают трудовой путь в гражданской сфере.