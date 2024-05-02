«Служил в дивизионе зенитной артиллерии»: внучка поделилась воспоминаниями о деде

Жители Азнакаевского района Татарстана присоединились к участию в приуроченном ко Дню Победы онлайн-флешмобе «Мой Герой — моя семья». Одна из историй, опубликованных во «Вконтакте», рассказывает о судьбе Магсума Султангирова. Воспоминаниями о фронтовике поделилась его внучка Резеда Солтангирова.

Будущий боец родился 15 марта 1926 года в селе Мальбагушево (ныне Азнакаевский район) в многодетной семье. Как и все в то время, рано начал работать в колхозе.

В 1943 году юношу призвали в ряды Красной армии. Целый месяц их с товарищами везли в город Свободный, находящийся недалеко от реки Амур на Дальнем Востоке. Здесь новобранцев распределили по воинским частям, и уроженец ТАССР попал в отдельный зенитный артиллерийский дивизион.

В августе 1945 года советские войска перешли через реку Амур и вступили в Маньчжурию. После завершения советско-японской войны Султангиров продолжал служить, демобилизовался он только в 1950 году.

Оказавшийся в запасе военнослужащий по направлению был распределен на работу на шинный завод в Ярославле. Тут он познакомился со своей будущей женой Райсой Тагировой. По стечению обстоятельств она также оказалась родом из Азнакаевского района, из села Сапеево.

В 1954 году пара вернулись в родную деревню бойца — Мальбагушево. Затем супруги переехали жить в Азнакаево, вырастили четверых детей. До выхода на пенсию Магсум Султангиров работал в Азнакаевском районе нефтяником. Он дожил до 90 лет.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), медалью «За победу над Японией», медалью Жукова и другими наградами.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.