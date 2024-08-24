Служебных собак в России обучили обнаруживать БПЛА в воздухе

Служебные собаки начнут помогать в обнаружении беспилотников в воздухе. Подготовка ведется на базе 70-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил РФ имени генерал-майора Г.П.Медведева, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника учебного центра по военно-политической работе майор Сергея Дегтярева.

По его словам, специально обученные животные будут сигнализировать о БПЛА с помощью лая. Они способны обнаружить аппарат по звуку на расстоянии до 700 километров.

Чтобы подготовить собаку, специалистам требуется от трех до шести месяцев. Как правило, в центре обучают немецких, восточноевропейских, бельгийских овчарок и ряд охотничьих пород.

По словам собеседника агентства, в центре также проводят ветеринарную подготовку бойцов. «Военнослужащий, вожатый должен уметь оказать помощь не только себе на поле боя, но еще и своему четвероногому товарищу», — уверен Дегтярев.