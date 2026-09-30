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Происшествия 30 сентября 2026 12:10

Служебная собака нашла наркотики в кофе, который пытались доставить в колонию

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В казанскую исправительную колонию №2 пытались доставить наркотики в банках кофе. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан.

Сотрудники оперативных подразделений исправительной колонии №2 и УФСИН России по Республике Татарстан получили оперативную информацию о попытке доставить наркотики в учреждение. Они осмотрели посылку, которая предназначалась для одного из осужденных. В ней, среди прочих продуктов, находились три банки кофе, а внутри них – комки неизвестного вещества. Служебная собака, обученная искать наркотики, показала возможное наличие запрещенного вещества. В дальнейшем экспертиза подтвердила – в посылке находилась конопля массой 2,81 грамма.

Фото: © Пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан.

#наркотики в колонии #изъятие наркотиков #уфсин россии по рт
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