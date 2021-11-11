Службу информбезопасности портала госуслуг перевели на усиленный режим работы

Служба информационной безопасности федерального портала госуслуг переведена на усиленный режим работы из-за беспрецедентной кибератаки. Об этом заявили в пресс-службе Минцифры РФ, передает ТАСС.

По данным министерства, сайт госуслуг подвергаются самой мощной за все время своего функционирования кибератаке уже второй день. Некоторые пользователи испытывали проблемы при входе в свой аккаунт в течение 20 минут, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

«Отдельным объектом атаки являлся робот Макс. Экспериментальный чат-бот робот Макс не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций», — уточнили в ведомстве.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал, что Минцифры проведет дополнительное тестирование портала госуслуг из-за сбоя в сроках действия Covid-сертификатов.