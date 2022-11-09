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Ру Тат
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Общество
9 ноября 2022  15:46
Наталья Рыбакова

Каждый второй пожилой татарстанец смог вновь найти работу благодаря службе занятости

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За первое полугодие 2022 года в службу занятости Татарстана обратились около 330 представителей старшего поколения, каждый второй трудоустроен. Об этом сообщила сегодня на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике и экспертного совета при Комитете Госсовета РТ по социальной политике заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

«Для граждан предпенсионного возраста мы системно проводим ярмарки вакансий. За первое полугодие провели шесть ярмарок, на которых более 30 работодателей представили около 200 вакансий, рассчитанных на людей старшего возраста. Гостями ярмарок стали около 200 человек, 16 из них трудоустроились», – сказала она.

Благодаря федеральному проекту содействия занятости в этом году в Татарстане обучение прошли люди старше 50 лет, а также предпенсионеры. Новые профессии освоили более 550 человек.

По итогам первого полугодия в гострудинспекцию поступило четыре обращения от работников предпенсионного возраста. Сотрудники инспекции выдали десять предостережений работодателям.

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