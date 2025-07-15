Служба занятости Татарстана проходит масштабную модернизацию в рамках нацпроекта «Кадры»

В Татарстане продолжается масштабная модернизация службы занятости в рамках национального проекта «Кадры». В 2025 году на эти цели направлено 658,5 тыс. рублей из федерального бюджета и более 175 млн – из республиканского. Об этом сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

Татарстан начал поэтапное обновление центров занятости еще в 2019 году. За это время приведены к единому стандарту учреждения в Набережных Челнах, Альметьевске, Кукморе и Московском районе Казани. Сейчас модернизация охватывает всю республику: завершено 96% строительно-монтажных работ, в 18 территориальных центрах они уже завершены полностью.

Обновление службы проходит с учетом положений нового федерального закона №565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», вступившего в силу в декабре 2023 года. Главное новшество – переход к проактивному оказанию мер поддержки: вместо заявлений – действия на основании жизненной ситуации гражданина.

В службе занятости внедрен персонализированный подход. Сегодня доступны 33 сервиса для граждан и 27 – для работодателей. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции – специалисты сами выходят с ними на связь и предлагают помощь. Аналогичный подход планируется применить и к выпускникам учебных заведений: с ними начнут работать еще до завершения обучения, помогая в трудоустройстве по специальности.

Ожидается, что к началу 2026 года все центры занятости республики будут приведены к единому фирменному стилю. Во всех учреждениях появятся детские уголки, сотрудники будут работать в форменной одежде, продукция – брендироваться, а процессы оказания услуг будут полностью стандартизированы.