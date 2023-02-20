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Служба внешней разведки: Россия уничтожила большую часть переданной Западом Киеву техники
Вооруженные силы России уничтожили большую часть военной техники, которую страны Запада передали Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки.
«Служба <...> располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1 170 комплексов ПВО, 440 танков, 1 510 БМП, 655 артиллерийских систем», — говорится в сообщении пресс-службы СВР.
Также Киев получил от своих союзников 9,8 тыс. ракет к реактивным системам залпового огня, 609 тыс. противотанковых выстрелов и более 1,2 млн снарядов.
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