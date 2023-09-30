«Служба в армии для смелых и крутых»: В парке «Урам» открыли проект «За нами страна»

Сегодня в казанском экстрим-парке «Урам» открылся интерактивный патриотический проект «За нами страна».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Служба в армии для смелых и крутых парней. Своим проектом мы хотим показать, какая это сложная и одновременно интересная работа», – рассказала руководитель площадки Алина.

Всего на площадке есть 3 секции. На первой дети и взрослые могут опробовать себя в роли оператора дрона. Для этого им выдают VR-шлем и геймпад. На экран перед детьми выводится игра, а управляют «дроном» они с помощью специального пульта.

На следующей секции курсанты танкового училища предлагают всем желающим собрать и разобрать автомат. Делается это не на скорость, а просто для развлечения. О том, как решил попробовать свои силы в этом испытании «Татар-информу» рассказал ученик 8 класса Леонид Кузнецов.

«Мне 14 лет, я учусь в кадетском классе и так получилось, что часто разбираю и собираю автомат, мне это нравится. Я не старался сделать это на скорость, просто вспоминал процесс и тренировал руки. Мой лучший результат по сборке и разборке автомата – 29 секунд», – рассказал он.

На последнем стенде каждый желающий может примерить военную экипировку. Дети с интересом надевали шлем и тяжелый бронежилет. Несмотря на трудности с его ноской, на их лицах сияли улыбки.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Проект работает ежедневно. В будние дни все жители и гости Казани могут попробовать себя в сборке и разборке автомата, а также примерить настоящую военную экипировку. А в выходные, помимо этого, все желающие могут поуправлять дроном в симуляторе.