«Служба стала делом жизни»: оператор БПЛА из Кайбицкого района рассказал о боевом пути

В Старотябердинской школе Кайбицкого района РТ состоялась встреча с участником специальной военной операции Олегом Лесновым, который служит оператором беспилотных летательных аппаратов. Боец приехал в родное село Старое Тябердино в краткосрочный отпуск и встретился с учениками, среди которых учится его младший брат Артем Мухаметгалиев.

Олегу 23 года. Он вырос в многодетной семье Светланы Мухаметгалиевой, где воспитываются семеро детей. Семья долгое время жила в Казани, однако позже переехала в Старое Тябердино, где приобрела дом. Отец семейства Рамиль Мухаметгалиев также является участником СВО.

Он был призван по мобилизации в 2022 году, служил штурмовиком и в августе прошлого года получил тяжелое ранение. Врачи были вынуждены ампутировать ему ногу. В настоящее время он проходит лечение в одном из московских госпиталей. Во время отпуска Олег вместе с матерью навестил отца.

Контракт с Министерством обороны Олег Леснов подписал в январе 2025 года. Службу он проходит на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Изначально он был артиллеристом в расчете орудий «Гиацинт», выполнял обязанности заряжающего, где требовалась серьезная физическая подготовка – вес одного снаряда достигает 40 килограммов.

По словам бойца, он быстро влился в подразделение, где служат преимущественно выходцы из Татарстана. Расчет выполнял задачи по уничтожению укреплений, техники и живой силы противника, обеспечивая продвижение передовых подразделений.

Спустя полгода службы Олегу с позывным Студент предложили пройти обучение на оператора БПЛА. После месяца подготовки он вернулся в зону боевых действий и продолжил службу уже в подразделении беспилотной авиации. Сейчас он занимается изготовлением и запуском дронов.

«Настоящий военный – это тот, кто беспрекословно выполняет боевые задачи, стоит до конца за Родину и сражается с противником», – отмечает Олег Леснов.

До заключения контракта он работал в строительной и дорожной сферах. Сегодня его служба связана с высокотехнологичным направлением, которое, по его признанию, оказалось ему ближе.

Стоит отметить, что участие в специальной военной операции принимает и супруг его сестры Милены.

Материал подготовлен при участии Фирады Сайрановой.