«Служба на первом посту - великая честь»: 10 татарстанцев отправили в Президентский полк

Военный комиссариат Татарстана провел одну из последних отправок в армию призывников республики. В их числе – 10 ребят, которые будут служить в легендарном Президентском полку в Москве.

«Нести службу на первом посту нашей Родины у могилы Неизвестного солдата, находиться в Кремле, где работает руководство страны – это великая честь», - прокомментировал военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Чтобы служить в Кремле – кандидаты в Президентский полк прошли строгий отбор. Проверяли физическое и психологическое состояние призывников.

«Я получил наивысшую категорию годности А1, занимаюсь спортом. Мой рост не ниже 175 и по этим критериям я прошел отбор», - рассказал один из призывников Роман Жалнин.

Непосредственно к местам несения службы молодые парни из Татарстана отправляются со сборного пункта в Казани. Отбытие к местам службы призывники ожидают до 3 суток. Всё это время живут здесь, в казармах – они ничем не отличаются от тех, что расположены в воинских частях. Помещение 3 раза в сутки обрабатывают антисептиками, чтобы обезопасить ребят от коронавируса Covid-19 и сезонных болезней.