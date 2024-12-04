«Служба-112» в Татарстане набирает психологов и операторов

«Служба экстренных вызовов – 112» объявляет о наборе сотрудников: психологов и операторов. Это стало возможным благодаря решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова увеличить с 1 января 2025 года численность штата учреждения на 33 единицы.

Для работы специалистом по приёму и обработке экстренных вызовов необходимы: среднее профессиональное образование, скорость печати не менее 150 символов в минуту, владение правилами русского языка и отсутствие дефектов речи. Также требуются успешное прохождение медицинского осмотра, психологического тестирования, трехмесячной стажировки и сдачи зачёта по работе в специализированной программе.

Ежегодно специалисты по приёму и обработке экстренных вызовов системы-112 в Татарстане принимают около 2 млн вызовов. Всего по номеру «112» поступает 58% обращений в экстренные службы республики.

Психологи «Службы – 112» оказывают поддержку заявителям, сотрудникам и их семьям, проводят диагностику, коррекцию и консультации, разрабатывают тренинги и сценарии для мероприятий.

«На должность психолога принимаются лица, имеющие базовое психологическое образование, специализацию ”клинический психолог” и имеющие навыки консультирования. Также претендентам необходимо пройти собеседование и психологическое тестирование в ”Службе-112”. Таким образом, наличие высшего образования для специалистов по приёму и обработке экстренных вызовов необязательно. Для психологов требуется наличие базового психологического высшего образования», – рассказала директор «Службы -112» Ольга Лозовая.

По ее словам, 80% работников службы имеют высшее образование, 20% – средне-профессиональное. При этом для трудоустройства стаж работы в экстренных оперативных службах не требуется. Для операторов «Службы-112» есть возможность стать старшим, ведущим и главным специалистом по приему и обработке экстренных вызовов с соответствующим повышением не только в должности, но и в окладе.

График работы специалистов по приему и обработке вызовов и психологов суточный в режиме «сутки через трое». При расширении штатного состава службы в 2025 году на 33 штатных единицы будет действовать режим «сутки через четверо».

«С 1 января 2025 года в Татарстане повысят заработную плату операторскому составу и психологам “Службы 112”. Уровень заработной платы будет начинаться с 64 тысяч рублей (до вычета налогов, без учёта стажа работы и надбавок)», рассказала Ольга Лозовая.

Кроме того, устанавливается надбавка за знание одного иностранного языка в размере 10%, за знание двух и более языков – 15 % от оклада. Также есть ряд выплат компенсационного и стимулирующего характера – за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы.

Обучение специалистов осуществляется на базе Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики. Для обеспечения наиболее качественного обучения привлекаются сотрудники экстренных оперативных служб. По итогам обучения принимается зачёт.

Работа ведётся в специально оборудованных помещениях – центрах обработки вызовов в Казани и Набережных Челнах. В центрах имеются помещения для приëма пищи и отдыха. Сотрудникам выдаются рубашки поло, а также теплые джемперы с логотипом «Службы-112».

По поводу трудоустройства в «Службу – 112» необходимо обратиться по номерам телефонов:

в Казани: (843) 264 73 00 (доб. 2557), 221 62 32, 264 73 13;

в Набережных Челнах: (8552) 49 10 98, 8-986-710-79-64.