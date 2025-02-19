Слушатели ВШГМУ КФУ узнали о лучших HR-практиках «Казаньоргсинтеза»

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Один из крупнейших производителей полимеров в России - «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) стал местом стажировки для слушателей Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ. Представители органов власти, которые повышают свою квалификацию по программе «Ключевые компетенции современного руководителя», перед экскурсией на промплощадку узнали о лучших HR-практиках «Казаньоргсинтеза» по развитию команд, руководителей и выстроенной коммуникации внутри коллектива.

Первый принцип СИБУР внедрил для будущих и действующих управленцев. Он предполагает освоение внутрикорпоративной программы развития «Стандарт работы руководителя». Программа состоит из 12 практик работы с командами, включая классику менеджмента в виде постановки задач, делегирования, получения обратной связи и других практик.

«Для линейных руководителей разработаны программы освоения базовых навыков работы в команде. Менеджеры сначала изучают теорию, потом закрепляют её в мастерских через различные кейсы из производственной практики. Финальный этап – использование наработанных навыков в повседневной работе. Обучение по этим стандартам проходят 100% руководителей», – рассказала руководитель группы «Обучение» «Казаньоргсинтеза» Анна Новоселова.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

По ее словам, практическое обучение проходит на занятиях в школах начальников смен и школах начальников производств. Здесь разбирают производственные кейсы и применяют теоретические знания. В прошлом году из 300 всех начальников смен 50% прошли такое обучение, остальные 50% пройдут обучение в этом году.

«Мы увидели системный подход к развитию кадров. Он проявляется на стадии обучения новых сотрудников и способствует развитию управленческих компетенций. Помимо развития hard skills, здесь проявляют заботу о благополучии сотрудников. С одной стороны, их обучают работе на самом современном оборудовании для производства уникальных продуктов в масштабах страны, таких как поликарбонат. С другой — встраивают в систему с максимально комфортным стилем взаимодействия внутри команды. Это пример подлинного тимбилдинга, о котором мы часто слышим, но очень редко видим. Особо меня впечатлила комната психологической разгрузки и вовлечённость руководителей в коммуникацию с персоналом», – отметил руководитель программы для госслужащих ВШГМУ КФУ Эльвина Бадгиева.

Второй и важный фактор для развития команды – это забота о благополучии команды предприятия. Помимо комфортных условий труда это системная работа психологов с командами. На сегодняшний день открыты две комнаты психологической разгрузки в новых производственных корпусах.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Третье направление – это коммуникации внутри команды и взаимодействие с руководителем, отметила старший бизнес-партнер «Казаньоргсинтеза» Наталья Филипенко. Этому способствуют регулярные еженедельные линейные обходы в операторных, ежемесячные встречи руководителей со своими командами и общий корпоративный форум с участием генерального директора и первых руководителей предприятия, который проходит 1 раз в квартал.

Кроме того, проходят встречи генерального директора с новичками, а руководители первой линейки проводят встречи в приветственные дни. Каждый сотрудник может записаться к генеральному директору или к руководителю первой линейки на личный прием.

После обсуждения HR-практик делегация КФУ отправилась на экскурсию по предприятию. Представители ВШГМУ посетили центр здоровья предприятия, обновленную столовую и два реконструированных корпуса. В первом размещен центр экспертной поддержки бизнеса всего СИБУРа, второй представляет собой административно-бытовой комплекс (АБК) для сотрудников завода полиэтиленов нового типа.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Здесь каждый сотрудник чувствует себя не механизмом, а частью команды, – поделился впечатлениями слушатель программы, представитель Минэкологии РТ Самат Вахитов по итогам визита на предприятие. – Удивили масштабы завода. Все мы видели его снаружи, но никогда не видели внутри. Очень понравилась направленность на команду, на внутреннего клиента, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя не механизмом, а частью команды».

В обновленном АБК разместились раздевалки, душевые, комнаты отдыха и уникальная комната психологической разгрузки.

«Для меня открылось отношение СИБУРа к людям — на 200%, — поделилась начальник отдела физкультуры и спорта администрации Кировского и Московского районов Казани Елена Полушина. — У нас в администрации девиз — "важен каждый". Мне кажется, у "Казаньоргсинтеза" такой же — "всё для людей"».