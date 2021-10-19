Слушатели «Мастерской новых медиа» узнали о создании имиджа глав регионов в соцсетях

В мастерской управления «Сенеж» завершился первый модуль обучения у слушателей образовательной программы «Мастерская новых медиа». Мастерскую организовали АНО «Диалог» и президентская платформа «Россия – страна возможностей». Темой модуля стало формирование бренд-стратегии, сообщает пресс-служба организаторов программы.

Участниками потока стали более 80 специалистов из 42 регионов страны. Самое большое число участников представляют Москву (10 человек), по семь – Томскую область и Татарстан.

Слушатели узнали об особенностях цифровой дипломатии, о позиционировании руководителей регионов в СМИ и соцсетях, о продвижении в медиа приоритетных проектов и способах избежать репутационных рисков.

По словам руководителя направления GR в АНО «Диалог» Юлии Полетаевой, главной задачей первого модуля было научить участников основам PR-стратегии.

«Они научились выстраивать структуру стратегии, проводить SWOT-анализ, репутационный аудит, выстраивать контент сообразно стратегии, работать со своим личным брендом и брендом руководителя. На следующем модуле слушатели научатся проведению антикризисных коммуникаций, работе с рисками и перейдут к измерению коммуникации. Все это составит основу PR-стратегии, которую они в командах будут защищать на последнем модуле», – сказала Полетаева.

Все три модуля выстроены по принципу работы авторской мастерской. В течение всей программы обучения слушателей сопровождает мастер из числа профессионалов-практиков, достигших выдающихся результатов в области стратегических коммуникаций. Ими стали директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов и президент коммуникационного холдинга «ГРУППА ИМА» Андрей Гнатюк.

Спикеры программы – пресс-секретари и руководители коммуникационного направления ключевых органов власти и коммерческих компаний, а также руководители PR- и SMM-агентств. Так, писатель, сценарист, журналист, теле- и радиоведущий, бизнесмен, главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев рассказал об антикризисном пиаре, провел с участниками деловую игру по отработке крупного ЧП. Основатель Московской школы PR, лектор и ментор Стартап Академии Cколково Татьяна Яковлева поделилась техниками выстраивания PR-стратегий, руководитель управления развития компетенций АНО «Диалог», президент Ассоциации интернет-технологов Андрей Цепелев рассказал, как сохранить репутацию первого лица в соцсетях и избежать провалов.

«Здесь очень крутые спикеры, которые на практике, в жизни знают, как это работает. Очень важно учиться у практиков, потому что они знают правильные технологии, знают, как достучаться до аудитории. Эксперты дают нам кейсы, а мы уже рассматриваем их с точки зрения применения у себя на местах. Здесь у нас мало времени на решение заданий, включается быстрота реакции, развивается умение четко и правильно доносить мысли», – поделилась участница мастерской, руководитель пресс-службы главы Альметьевского района Татьяна Смелова.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.